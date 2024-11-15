Asya Borsaları Çin Hariç Yükselişte: Nikkei ve Kospi Artışta

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Asya borsalarında, Çin hariç alıcılı bir seyir dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimleri hakkında aceleci olunmadığına dair açıklamaları sonrası karışık bir hava hakim durumda.

Çin Verileri Karmaşık Bir Görünüm Sergiliyor

Çin'de sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,3 artış göstererek beklentilerin altında kaldı; ancak perakende satışlar yine yıllık bazda yüzde 4,8 artışla öngörüleri aşmayı başardı. Bu durum, piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.

Japonya ve Güney Kore Borsalarında Artış

Japonya'da GSYH, üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüyerek tahminleri geride bırakırken, sanayi üretimi ise yıllık bazda yüzde 2,6 azaldı. Dolar/yen paritesinde beşinci işlem günü nedeniyle yükseliş sürmekte ve şu an 156,2 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yenin değer kaybının ülkenin ihracatçı şirketlerine pozitif yansıdığını belirtiyor. Bunun yanında, Japonya Merkez Bankası (BoJ)'nın gelecekteki adımlarına dair belirsizliklerin arttığını ifade ediyorlar.

Deflasyon Endişeleri ve Ticaret Savaşları

Çin'in perakende satışlarının beklentilerin üzerinde artışı, deflasyon endişelerini bir nebze olsun hafifletmiş olsa da, ABD ile olası bir ticaret savaşı riski, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artışla 38.638 puandan kapanırken, Güney Kore'nin Kospi endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 2.421 puanla tamamladı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 19.478 puana ulaşırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 3.351 puanda kaldı.

Hindistan'da ise tatil nedeniyle bugün borsalar kapalı durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.