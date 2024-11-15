DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,37 -0,35%
ALTIN
2.835,44 -0,02%
BITCOIN
3.024.518,65 -0,1%

Asya Borsaları Çin Hariç Yükselişte: Nikkei ve Kospi Artışta

Asya borsalarında, Çin hariç bölgede alım hevesi artarken, Japonya ve Güney Kore borsaları değer kazandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:55
Asya Borsaları Çin Hariç Yükselişte: Nikkei ve Kospi Artışta

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Asya borsalarında, Çin hariç alıcılı bir seyir dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimleri hakkında aceleci olunmadığına dair açıklamaları sonrası karışık bir hava hakim durumda.

Çin Verileri Karmaşık Bir Görünüm Sergiliyor

Çin'de sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,3 artış göstererek beklentilerin altında kaldı; ancak perakende satışlar yine yıllık bazda yüzde 4,8 artışla öngörüleri aşmayı başardı. Bu durum, piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.

Japonya ve Güney Kore Borsalarında Artış

Japonya'da GSYH, üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüyerek tahminleri geride bırakırken, sanayi üretimi ise yıllık bazda yüzde 2,6 azaldı. Dolar/yen paritesinde beşinci işlem günü nedeniyle yükseliş sürmekte ve şu an 156,2 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yenin değer kaybının ülkenin ihracatçı şirketlerine pozitif yansıdığını belirtiyor. Bunun yanında, Japonya Merkez Bankası (BoJ)'nın gelecekteki adımlarına dair belirsizliklerin arttığını ifade ediyorlar.

Deflasyon Endişeleri ve Ticaret Savaşları

Çin'in perakende satışlarının beklentilerin üzerinde artışı, deflasyon endişelerini bir nebze olsun hafifletmiş olsa da, ABD ile olası bir ticaret savaşı riski, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artışla 38.638 puandan kapanırken, Güney Kore'nin Kospi endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 2.421 puanla tamamladı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 19.478 puana ulaşırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 3.351 puanda kaldı.

Hindistan'da ise tatil nedeniyle bugün borsalar kapalı durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eylülde Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık %2,7 Arttı
2
Bafra Ovası'nda 13 Bin Ton Brokoli Bekleniyor
3
İngiltere Ekonomisi Üçüncü Çeyrek'te %0,1 Büyüdü
4
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı
5
PTT'den 'Yüreğimde Filistin' Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı İle Anma
6
Çin Ekonomisinde Ekim Ayı Canlandırma Tedbirleri İle İç Talepte Güçlenme
7
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!