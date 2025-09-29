Asya Borsaları Japonya Hariç Pozitif Seyretti — Çin Sanayi Karları Yükseldi

Asya Borsaları Japonya Hariç Pozitif Seyretti

Asya borsaları, Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin azalması ve küresel piyasalarda Fed’in politika beklentilerinin etkisiyle Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Çin'de Sanayi Karları ve Ekonomik Beklentiler

Çin'de sanayi şirketlerinin karları Ağustos ayında %20,4 artış gösterdi. Mayıs, Haziran ve Temmuzdaki düşüşlerin ardından gelen bu yükseliş, yılın ilk 8 ayında karlılığı pozitife çevirdi; 8 aylık karlılık yıllık bazda %0,9 artış kaydetti.

Analistler, sanayi şirketleri karlarındaki sert yükselişin deflasyon endişelerini azalttığını ve bunun Çin borsasındaki yükselişleri desteklediğini belirtti. Hükümetin ekonomiyi desteklemek için attığı adımların etkilerinin görülmeye başlaması, şirket kazançları konusunda endişe duyan yatırımcılara kısa vadeli rahatlama sağlayabilir.

Para Politikası ve Döviz

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler piyasadaki önemini korurken, gümrük tarifeleri de ekonomi çevrelerinin odağında yer almaya devam etti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu Üyesi Asahi Noguchi, para politikalarında sıkılık mesajları vererek, faiz artırımı yönündeki görüşlerin "her zamankinden daha güçlü konumda" olduğunu söyledi. Bu açıklamalar sonrası dolar/yen paritesi %0,5 azalışla 148,7 seviyesinde seyrediyor.

Piyasa Kapanışları

Japonya borsalarında yendeki güçlenmenin ihracat şirketlerinin hisseleri üzerindeki baskısıyla gerileme görüldü. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi %0,9 düşüşle 44.940 puan seviyesindeydi.

Diğer piyasalar ise pozitif bir görünüm sergiledi: Güney Kore'de Kospi %1,5 artışla 3.438 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %1,1 yükselişle 3.871 puan, Hong Kong'da Hang Seng %2,1 kazançla 26.676 puan ve Hindistan'da Sensex %0,3 artışla 80.674 puan seviyesindeydi.

Genel olarak, Asya piyasalarında Japonya dışındaki borsalarda alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Çin verileri ve merkez bankası mesajları yatırımcıların risk algısını şekillendirmeye devam etti.