Asya borsaları karışık: Kospi rekorla öne çıktı, Nvidia'nın 100 milyar dolarlık etkisi

Asya borsalarında karışık seyir: Kospi rekorla pozitif ayrıştı

Asya borsalarında genel olarak negatif bir görünüm hakimken, Güney Kore'de Kospi endeksi bölge piyasalarından pozitif ayrışarak rekor seviyeden kapandı.

Piyasa dinamikleri ve etkenler

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiler olumlu olsa da, banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar politika belirsizliğini canlı tutuyor. Buna ek olarak, ABD yönetiminin H-1B çalışma vizesi kararının özellikle Hindistan merkezli teknoloji şirketleri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bir diğer önemli gelişme ise ABD'li çip üreticisi Nvidianın, yapay zeka firması OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması. Bu haber, ABD endekslerinde teknoloji ve yarı iletken sektörlerinde yükselişi tetikleyerek Güney Kore piyasalarına da olumlu yansıdı.

Borsaların gün içi performansı

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,51 yükselişle 3.486,19 puan seviyesinden kapandı ve rekor kapanış gerçekleştirdi. Japonya borsasında ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

Diğer Asya piyasalarında durum şu şekilde gerçekleşti: Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.809 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 azalışla 26.124 puan seviyesinde bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 81.880 puandan işlem görüyor.

Yatırımcılar, Fed açıklamaları, H-1B kararının bölgesel etkileri ve Nvidia-OpenAI iş birliğinin yarattığı teknoloji sektörü momentumu gibi faktörleri yakından takip etmeye devam ediyor.