Asya borsaları karışık: Kospi rekorla öne çıktı, Nvidia'nın 100 milyar dolarlık etkisi

Asya borsaları negatif seyrederken Güney Kore'de Kospi rekor kapattı. Nvidia'nın OpenAI'ye 100 milyar dolarlık yatırımı ve H-1B kararı piyasalarda etkili oldu.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:04
Asya borsaları karışık: Kospi rekorla öne çıktı, Nvidia'nın 100 milyar dolarlık etkisi

Asya borsalarında karışık seyir: Kospi rekorla pozitif ayrıştı

Asya borsalarında genel olarak negatif bir görünüm hakimken, Güney Kore'de Kospi endeksi bölge piyasalarından pozitif ayrışarak rekor seviyeden kapandı.

Piyasa dinamikleri ve etkenler

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiler olumlu olsa da, banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar politika belirsizliğini canlı tutuyor. Buna ek olarak, ABD yönetiminin H-1B çalışma vizesi kararının özellikle Hindistan merkezli teknoloji şirketleri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bir diğer önemli gelişme ise ABD'li çip üreticisi Nvidianın, yapay zeka firması OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması. Bu haber, ABD endekslerinde teknoloji ve yarı iletken sektörlerinde yükselişi tetikleyerek Güney Kore piyasalarına da olumlu yansıdı.

Borsaların gün içi performansı

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,51 yükselişle 3.486,19 puan seviyesinden kapandı ve rekor kapanış gerçekleştirdi. Japonya borsasında ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

Diğer Asya piyasalarında durum şu şekilde gerçekleşti: Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.809 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 azalışla 26.124 puan seviyesinde bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 81.880 puandan işlem görüyor.

Yatırımcılar, Fed açıklamaları, H-1B kararının bölgesel etkileri ve Nvidia-OpenAI iş birliğinin yarattığı teknoloji sektörü momentumu gibi faktörleri yakından takip etmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri — Dün
2
Borsa İstanbul Açılışta Düştü: BIST 100 11.363,25’e Geriledi
3
Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylülde 12,3 Puan Artışla 177,1'e Yükseldi
4
Asya borsaları karışık: Kospi rekorla öne çıktı, Nvidia'nın 100 milyar dolarlık etkisi
5
Altının gramı 5 bin liradan işlem görüyor — Çeyrek 8 bin 380, Ons rekor
6
AB ve Endonezya Serbest Ticaret Müzakereleri (CEPA/IPA) Tamamlandı
7
Dolar/TL 41,43'te — Fed Beklentileri ve Powell Konuşması Piyasayı Etkiliyor

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus