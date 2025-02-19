Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında, tarife söylemleri ve açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle karışık bir seyrin hâkim olduğu görülüyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemleri, ticaret savaşlarının derinleşmesine dair endişeleri artırıyor. Bu belirsizlik içinde gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Ticaret Savaşlarının Yayılma Endişesi

Asya'daki borsalarda, Trump'ın tarife planlarının etkisiyle ticaret savaşlarının geniş bir alana yayılabileceği kaygıları öne çıkıyor. Bölge genelinde, Trump'ın alacağı yeni kararlar hakkında gelen haberler dikkatle izleniyor. Özellikle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in güven mesajları ve teknoloji şirketleriyle gerçekleştirdiği görüşmeler, Çin piyasalarında olumlu bir hava yaratmış durumda.

Japonya'da Ekonomik Veriler

Asya'da merkez bankası yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika kurulu üyesi Hajime Takata, BoJ'un parasal genişlemenin derecesini kademeli olarak ayarlamaya devam etmesi gerektiğini ifade etti ve enflasyon risklerine karşı uyarıda bulundu.

Japonya Dış Ticaret Verileri

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'nın ocak ayı dış ticaret dengesi 2 trilyon 758 milyar yen açık verdi. Ayrıca, aralık ayı çekirdek makine siparişleri, aylık bazda yüzde eksi 1,2 ile beklentilerin üzerinde gerilirken, yıllık bazda ise yüzde 4,3 artış gösterdi.

Borsa Endeksleri Üzerindeki Etkiler

Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 düşüşle 39.182 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 yükselişle 2.671 puandan işlem gördü. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 22.860 puana gerilirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 3.347 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 artışla 76.108 puanda seyrediyor.