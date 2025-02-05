Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor: Gümrük Vergileri Yatırımcıları Endişelendiriyor

Asya Borsalarında Yeni İşlem Günü: Gümrük Vergileri Endişesi

Asya borsalarında yeni işlem gününde, karışık bir seyir gözlemleniyor. ABD'nin gümrük vergilerine dair gelen haber akışı, piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırırken, küresel piyasalarda önümüzdeki yoğun veri gündemi öncesindeki belirsizlikler yatırımcıları tedirgin ediyor.

Çin'de Satıcılı Seyir ve Ek Gümrük Vergileri

Asya piyasalarında dikkat çeken bir diğer nokta ise 28 Ocak'tan bu yana devam eden Çin Yeni Yılı tatilinin sona ermesiyle birlikte piyasaların yeniden açılması. Ancak, Çin'de uygulanan ek gümrük vergileri sonrasında satıcılı bir seyir dikkat çekti. ABD'nin Çin'den yapılan ithalata getirilen %10'luk ek tarifesinin ardından, Çin hükümeti de karşı önlemler aldı. Bu kapsamda, ABD'den ham petrol, tarım ekipmanları ve yüksek emisyonlu taşıtlar gibi ürünlere %10, kömür ve doğal gaz ithalatına ise %15 ek gümrük vergisi getirdi. Bu tarifelerin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Çin'den Kritik İhraç Kontrolü ve Google Soruşturması

Ek gümrük vergileriyle birlikte, Çin Ticaret Bakanlığı da tungsten, tellür, bizmut ve molibden gibi kritik madenlerin ABD'ye ihracatını kontrol altına alacağını açıkladı. Ayrıca, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, ABD'li teknoloji şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Japonya ve Güney Kore'deki Piyasa Gelişmeleri

Bölgedeki verilere bakıldığında, Çin'de ocak ayına ait Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51 ile beklentilerin altında kalmasına rağmen güçlü kalmayı sürdürdü. Öte yandan, Japonya'da hizmet sektörü PMI 53 ile canlı bir aktivite olduğunu gösterdi. Kurumsal tarafta, Japon otomotiv devleri Nissan ve Honda birleşme kararlarını geri alma kararı aldı; bu durum Nissan hisselerinde %4,9'luk bir düşüşe, Honda hisselerinde ise %8,1'lik bir artışa neden oldu.

Asya Borsa Endeksleri Ne Durumda?

Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,1 artışla 38.809 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise %1,1 artışla 2.509 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi %1,1 değer kaybıyla 20.562 puandan işlem görürken, Şanghay bileşik endeksi ise %0,7 düşüşle 3.227 puan seviyesinde bulunuyor. Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,2 azalışla 78.411 puanda yer alıyor.