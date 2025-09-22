Asya Borsaları Karışık Seyirde: Trump'ın H-1B Kararı Piyasaları Sarsıyor

Asya borsaları, Trump'ın H-1B vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti kararı sonrası karışık seyrederken, rupi değer kaybediyor; Nikkei ve Kospi yükseldi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 09:48
Piyasalarda ilk tepkiler ve bölgesel farklılıklar

Asya borsaları, ABD'de Donald Trump yönetiminin H-1B çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından karışık bir seyir izliyor.

Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve H-1B olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararın, özellikle Hindistan merkezli teknoloji şirketlerini etkilemesi bekleniyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından konuya dair yapılan yazılı açıklamada, vize başvuru ücretinin 215 dolardan 100 bin dolara çıkarılması eleştirilerek "Bu tedbirin, aileler için yaratacağı aksaklıklar nedeniyle olumsuz insani sonuçlar doğurması muhtemeldir. Hükümet, bu aksaklıkların ABD makamları tarafından uygun şekilde giderilmesini ummaktadır." ifadesi kullanıldı.

Dolar/rupi paritesi de kararın ardından yüzde 0,1 artışla 88,1 seviyesinde bulunuyor. Analistler, kararın etkilerinin daha belirgin hale gelmesi sonrasında rupinin dolar karşısında kayıplarının derinleşebileceğini belirtti.

Öte yandan geçen hafta Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleşen görüşmesinin çok verimli geçtiğini, Çin lideriyle ticaret, fentanil, Rusya-Ukrayna Savaşı ve TikTok anlaşması gibi konularda "önemli mesafe" aldıklarını bildirdi. Bu açıklamayla iki ülke arasında ilave anlaşmalar olabileceğine dair iyimserlik arttı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), beklentilere paralel olarak 1 yıllık gösterge faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık gösterge faiz oranını da yüzde 3,50'de sabit bıraktı. Analistler, Çin'de açıklanan makro ekonomik verilerin ekonominin yavaşladığına işaret ettiğini kaydederek, gösterge faiz oranlarında yılın son çeyreğinde indirim yapılabileceğini ifade etti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ)'nın geçen hafta borsa yatırım fonlarında (ETF) satışa başlayacağını duyurmasının ardından Japonya'da risk iştahı arttı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,02 artışla 45.506 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,68 yükselişle 3.468,65 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.821 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 azalışla 26.271 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 82.446 puandan işlem görüyor.

