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Asya Borsaları Negatif Seyirde: Güney Kore Hariç Tüm Endeksler Düşüşte

Asya borsalarında Güney Kore dışında tüm endeksler negatif yönde seyrederken, ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişeleri öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:54
Asya Borsaları Negatif Seyirde: Güney Kore Hariç Tüm Endeksler Düşüşte

Asya Borsalarında Düşüş Devam Ediyor

Asya borsalarında, Güney Kore hariç, genel itibarıyla negatif bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin gelecekteki ticari ve ekonomik politikalarına ilişkin belirsizlikler ve dünyanın önemli ekonomilerindeki durgunluk endişeleri, karışık bir görünüm oluşturuyor.

Çin Ekonomisindeki Belirsizlikler

Çin'in 10 yıllık tahvil faizi %1,6 seviyesinde seyretmeye devam ederken, ülkedeki ekonomik belirsizlikler tahvil talebinin yüksek kalmasında etkili oluyor. Analistler, Çin ekonomisindeki aktivitenin istenen seviyeye yükselememesi ve zayıf iç talebin devam etmesi gibi faktörlerin, bu dev ekonomideki risklerin küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkiler başlatabileceğini belirtiyor.

Japonya'da Enflasyon Endişeleri

Diğer yandan, Japonya'da enflasyon endişeleri güçleniyor. 10 yıllık Japon tahvil faizleri %1,12 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine yaklaşırken, ülkede açıklanan verilerin enflasyonun arttığına işaret etmesi, tahvillerdeki satış baskısını artırıyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, BoJ'un para politikasındaki sıkılaşma zamanlamasının ekonomik gelişmelere bağlı olduğunu vurgulayarak, "Parasal desteğin derecesini ayarlamak için zamanlama, gelecekteki ekonomik, finansal ve fiyat gelişmelerine bağlı olacaktır. Biz de çeşitli risklere karşı tetikte olmalıyız," dedi.

BoJ'un alacağı önlemlere dair belirsizlikler, risk algısını yüksek tutmaya devam ederken, yatırımcılar para politikası ile ilgili haber akışını yakından takip ediyor.

Piyasa Verileri ve Endeks Durumları

Japonya'da açıklanan verilere göre, aralık ayına ait hizmet sektörü PMI değeri 50,9 ile güçlü kalmaya devam ediyor. Çin'de ise aralık ayı Caixin hizmet sektörü PMI 52,2 ile beklentileri karşılayamasa da genişlemeye devam etti. Dolar/yen paritesi şu sıralarda %0,3 azalışla 157,7 seviyelerindedir.

Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1,6 değer kaybederek 39.265 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise %1,9 artışla 2.488 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,5 kayıpla 19.651 puana, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,6 düşüşle 3.193 puana ve Hindistan'da Sensex endeksi %1,5 azalışla 78.028 puana geriledi.

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