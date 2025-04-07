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Asya Borsaları Negatif Seyrediyor: Ticaret Savaşları Derinleşiyor

Asya borsaları, ABD'nin tarifeleri sonrası ticaret savaşlarının derinleşmesiyle sert düşüşler kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:27
Asya Borsaları Negatif Seyrediyor: Ticaret Savaşları Derinleşiyor

Asya borsalarında küresel ticaret savaşının derinleşebileceğine yönelik endişeler büyük sert düşüşlere yol açtı. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı, yeni haftaya taşındı.

Asya borsalarında, Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik Çin'in misilleme adımları ticaret savaşının daha da şiddetleneceği kaygılarıyla derin bir satış baskısı etkili oluyor. Cuma günü, Çin yönetimi %34'lük tarife artışına karşı aynı oranla ek tarife uygulayacağını duyurdu ve bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirdi.

Trump, sosyal medya hesabında, "Çin yanlış oynadı, paniklediler. Bu karşılayamayacakları tek şey." ifadesini kullandı. Çin Ticaret Bakanlığı, samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itriyum ve alaşımlarının bulunduğu 7 kategorideki orta ve ağır nadir metallerin 4 Nisan'dan itibaren ihracat kontrol listesine alınacağını açıkladı.

Ayrıca, bakanlık 27 ABD şirketini ihracat kontrolü veya yasağı listelerine ekledi. Bu şirketlerden 16'sının askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatına yasak getirilirken, 11 şirket "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Dün, Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin tarife artışlarıyla ilgili ülkenin siyasi pozisyonunu detaylandıran bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD'nin ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük tarifalarının meşru hakları tehdit ettiği, Çok Taraflı Ticaret Sistemi'ne zarar verdiği vurgulandı.

Bugün bölgedeki verilere göre, Japonya'da Şubat ayı öncü endeksi 107,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ancak bu gelişmeler sonucunda Japonya'da Nikkei 225 endeksi %7,7 düşüşle 31.187 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi %5,6 azalışla 2.328 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi %7,3 düşüşle 3.096 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi %12,7 değer kaybıyla 19.960 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi %4,3 azalışla 72.152 puandan seyrediyor.

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