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Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor, Çin Hariç

Asya borsalarında pozitif bir seyir gözlemlenirken, Çin’deki ekonomik endişeler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:27
Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor, Çin Hariç

Asya borsa endeksleri, Çin hariç, alıcılı bir seyir izlemekte. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç tamamlayabileceği yönündeki fiyatlamalar güçleniyor.

Asya bölgesinde, ABD ile Çin arasında olası bir ticaret savaşının yeniden başlaması ve Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden endişeler, yatırımcıların risk iştahını törpülüyor. Bu durum, borsa yükselişlerini sınırlıyor.

Bölgede düzenlenen Küresel Finans Liderleri Yatırım Zirvesi'nde konuşan Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Hong Kong'un uluslararası finans merkezi statüsünü artırmak ve kalkınmayı teşvik etmek için büyük reform adımları atması gerektiğini vurguladı.

Kurumsal sektör açısından dikkat çeken bir gelişme, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformlarından Alibaba'nın, 5 milyar dolar toplama hedefiyle dolar ve yuan tahvilleri satmak üzere bankalarla anlaşma sağlaması oldu.

Ayrıca, ABD'deki seçimlerin ardından 155 seviyesini yeniden test eden dolar/yen paritesi, yeni işlem gününde yüzde 0,1 azalışla 154,46 seviyesinde işlem görüyor. Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, hükümetin aşırı döviz hareketlerine karşı alınacak önlemler konusunda bir değişiklik olmadığını belirtti.

Sonuç olarak, Japonya’daki Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 38.353 puan, Çin’deki Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 3.311 puan, Güney Kore’deki Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.475 puan ve Hong Kong’daki Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışla 19.602 puandan işlem görmektedir. Ayrıca, Hindistan’daki Sensex endeksi yüzde 1,4 primle 78.412 puanda yer almakta.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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