Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor, Japonya Hariç

Asya borsaları genelinde pozitif bir görünüme sahipken, Japonya'da düşüş gözlemleniyor. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:05
Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor, Japonya Hariç

Asya borsalarında Japonya hariç pozitif bir seyrin izlendiği gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımlar ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine dair endişeler, karışık bir görünüm yaratıyor. Ancak, ek gümrük vergilerinde kademeli bir artırım politikası olasılığının gündeme gelmesi, Çin'de risk iştahının güçlü kalmasını destekliyor.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, piyasalarda istikrar sağlamak ve olumlu ivmeyi teşvik etmek için her türlü çabayı göstereceklerini bildirdi. Diğer yandan, ABD'de yarı iletken sektöründe yaşanan satıcılı seyir, Japonya'da da etkili olmaya başladı.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da kasım ayına ilişkin dış ticaret dengesi 97,9 milyar yen fazla verdi. Dolar/yen paritesi ise şu sıralarda yatay seyirle 157,6 seviyesinde işlem görüyor.

Bu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,93 değer kaybıyla 38.433 puana gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.497 puandan günü tamamladı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 yükselişle 19.259 puana çıkarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,2 değer kazanarak 3.230 puana ulaştı. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 76.600 puan seviyesinde bulunuyor.

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Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor, Japonya Hariç
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