Asya Borsaları Yükselişte: Fed Beklentileri ve Samsung-SK Hynix Anlaşmasının Etkisi

Asya borsalarında pozitif seyir: Fed beklentileri ve teknoloji anlaşmaları öne çıktı

Risk iştahı, Fed faiz indirim beklentileri ve Samsung-SK Hynix ön anlaşmalarıyla güçlendi

Asya borsalarında, ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden kapanmasına karşın ABD Merkez Bankası (Fed) üzerinde faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle risk iştahı yüksek seyretti.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan özel sektör istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini desteklemesi ve hükümetin kısa sürede açılabileceğine dair artan iyimserlikler, genel olarak pozitif bir hava yarattı.

Asya tarafında, Ulusal Gün nedeniyle Çin'de işlem gerçekleşmezken, Fed'e yönelik artan faiz indirimi beklentilerine ek olarak Güney Koreli teknoloji devleri Samsung Electronics ve yarı iletken üreticisi SK Hynix'in OpenAI ile imzaladığı Stargate Programı kapsamında veri merkezleri için bellek çipleri tedarikine yönelik ön anlaşmaları bölge pay piyasalarını destekledi.

Bu anlaşma sonrasında teknoloji hisselerinde belirgin yükseliş görüldü: SK Hynix hisseleri yüzde 10,8, Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 4,5 değer kazandı. Bu gelişmelerle Kospi endeksi tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü ve rekordan kapandı.

Gün sonu verilerine göre, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 artışla 3.549,21 puandan; Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 primle 44.983 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2 yükselişle 27.393 puanda bulunuyor.