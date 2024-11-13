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Asya Borsalarında Çin Hariç Negatif Seyir Hakim

Asya borsalarında, Çin hariç tüm borsalar satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Japonya ve Güney Kore'deki önemli veriler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:00
Asya Borsalarında Çin Hariç Negatif Seyir Hakim

Asya borsalarında Çin hariç genel olarak satış ağırlıklı bir hareketlenme görülüyor. Küresel piyasalarda, ABD'de gelecekte uygulamaya konulacak maliye politikalarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı kararlara olan etkisine dair belirsizlikler, yatırımcıların fiyatlama yapmasını zorlaştırıyor.

Bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde, Asya piyasalarında negatif bir seyir devam ederken, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), yabancı yatırımcı eğilimlerini daha iyi anlayabilmek amacıyla, küresel bankalarla üç ayda bir düzenlenen toplantıları haftada bir yapma kararı aldı.

Bölgedeki gelişmelere paralel olarak, Japonya'da açıklanan verilere göre, ekim ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık olarak %3,4 ve aylık olarak %0,2 artış gösterdi. Bu verilerin, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları üzerinde etkisi olabileceğini belirten analistler, bankanın bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği iki faiz artırımı sonrası, gelecek yıl da benzer adımlar atabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlendiğini ifade etti.

Gelişmeler ışığında, Japonya'daki Nikkei 225 endeksi %1,6 değer kaybıyla 38.741 puandan kapanırken, Güney Kore'deki Kospi endeksi %2,6 düşüşle 2.416 puana geriledi.

Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %0,5 düşüşle 19.732 puanda, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi %0,4 artışla 3.435 puan seviyesinde işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi %0,6'lık bir düşüşle 78.200 puanda yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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