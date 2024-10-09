Asya Borsalarında Dalgalı Seyir: Yatırımcılar Gözlerini Enflasyon Verilerine Çevirdi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında yeni işlem gününde dalgalı bir seyir gözlemleniyor. Yatırımcılar, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini merakla bekliyor.

ABD Ekonomisine İyimser Bakış

ABD'deki ekonominin resesyona girmeden önce enflasyonun hedef düzeye düşürülmesi konusundaki iyimserlik, piyasaların yönünü etkiliyor. Yatırımcılar, yarın açıklanacak olan verileri takibe almış durumda.

Çin ve Japonya'daki Gelişmeler

Güney Kore'de tatil nedeniyle borsa işlem görmezken, Çin'de hükümetin yeni ekonomik teşvikler konusundaki isteksizliği, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor. Çin'deki pay piyasalarında belirgin bir satış baskısı mevcut.

Japonya'nın Ekonomi Bakanı Ryosei Akazawa, yaptığı son açıklamada, "Merkez Bankası'nın para politikası üzerindeki yetkisine güveniyoruz," ifadesini kullandı ve piyasalara güven vermeye çalıştı.

Döviz Kurları ve Faiz Oranları

Dolar/yen paritesi, dünkü kapanışını %0,1 artışla 148,4 seviyesinde tamamlarken, an itibariyle %0,2 artışla 148,5 seviyesinde işlem görüyor. Bugün ayrıca Yeni Zelanda Merkez Bankası, politika faizini %5,25'ten %4,75'e düşürdü.

Piyasa Göstergeleri

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ait makine siparişleri yıllık %6,5 düşüş gösterdi. Nikkei 225 endeksi %1,1 artışla 39.299 puanda kapanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,6 gerileyerek 20.795 puanda yer alıyor. Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi %4,8 düşüşle 3.321 puana, Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,8 artışla 82.265 puana ulaştı.