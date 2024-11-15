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Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Süre Uzatımı: 22 Kasım'a Kadar!

Gelir İdaresi, üçüncü geçici vergi dönemine ait beyannameler için süreleri 22 Kasım'a kadar uzattı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 16:21
Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Süre Uzatımı: 22 Kasım'a Kadar!

Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Süre Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı 3. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme sürelerini uzattı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan bu döneme ilişkin beyannamelerin, 18 Kasım gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu. Ancak, Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu beyanname ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldı.

Süre Uzatımının Kapsamı

Açıklamada, süre uzatımının, ilgili geçici vergi dönemi için beyanname verme tarihi 18 Kasım gün sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsadığı ifade edildi. Bu düzenleme ile mükelleflere ek bir süre tanınmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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