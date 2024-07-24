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Asya Borsalarında Düşüş Devam Ediyor

Asya borsalarında satış ağırlıklı seyir sürerken, Japonya'daki ekonomik veriler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:36
Asya Borsalarında Düşüş Devam Ediyor

Asya Borsalarında Satış Baskısı

Asya pay piyasalarında yeni gün, satış ağırlıklı bir hareketle başlıyor. Özellikle Tesla üretim sürecinde yer alan firmaların hisse senetleri, dün açıklanan bilanço sonrası düşüş kaydediyor.

Japonya'daki Ekonomik Veriler

Japonya'da açıklanan son makroekonomik veriler ise dikkat çekiyor. Ülkede imalat sanayi PMI 49,2'ye gerilerken, hizmet sektörü PMI 53,9’a, bileşik PMI ise 52,6'ya yükselmektedir. Analistler, bu verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına dair işaretler sunduğunu ve bunun enflasyonu destekleyebileceğini belirtiyor. Bu durum, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımı konusundaki kararını etkileyecektir.

Döviz Piyasalardaki Hareketler

Bu bağlamda, dolar/yen paritesinde düşüş eğilimi 3 gün boyunca devam ediyor. Parite, %0,65 azalışla 154,6 seviyesinde bulunurken, BoJ'un sürpriz faiz artırımı ihtimali üzerine piyasalarda görüş birliği var.

Asya Piyasalarının Genel Durumu

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, %1,11 değer kaybıyla günü 39.154 puanda tamamladı. Güney Kore'de Kospi endeksi %0,5 düşüşle 2.760 puanda işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,8 değer kaybıyla 17.330 puanda yer alıyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,2 gerileyerek 2.910 puanda, Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,3 düşüşle 80.180 puanda bulunuyor.

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