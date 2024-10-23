Asya Borsalarında Genel Eğilim Pozitif, Japonya Hariç

Asya Borsalarında Positif Seyir

Asya borsalarında, Japonya hariç, alım yönlü bir hareket gözlemleniyor. Küresel piyasalarda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğunlaşan bilanço sezonunda, şirket karlılıklarının genel olarak beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen yatırımcılar temkinli davranıyor. Bu durum, karışık bir seyir oluştururken, Asya tarafında özellikle Japonya dışındaki borsa endekslerinde olumlu bir gelişme öne çıkıyor.

IMF'nin Raporunda Büyüme Beklentileri Düşürüldü

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Asya'nın önemli iki ekonomisi olan Çin ve Japonya için 2024 büyüme beklentilerini revize etti. Rapor, Çin’in bu yılki büyüme tahminini %5’ten %4,8’e düşürürken, gelecek yıl için %4,5’te sabit tuttu. Japonya’nın 2023 yılı için büyüme tahmini ise %0,7’den %0,3’e indirilirken, 2024 için %1’den %1,1’e çıkarıldığı bildirildi.

Döviz Kurları ve Piyasa Cevapları

Dolar/yen paritesi, önceki gün %0,2 artışla 151,1 seviyesinden kapanmış, yeni işlem gününde %0,8’lik bir yükselişle 152,3 seviyesini görmüştür. Analistler, Japonya'da yaklaşan genel seçimlerin pay piyasaları üzerinde etkili olacağını ve seçim öncesinde risk iştahının azaldığını belirtiyor.

Asya Pazarlarındaki Son Durum

Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,9 düşüşle 38.079 puandan kapanırken, Güney Kore’nin Kospi endeksi %1,4 artışla 2.607 puana; Çin’in Şanghay bileşik endeksi %0,5 yükselişle 3.301 puana; Hong Kong’un Hang Seng endeksi %1,3 kazançla 20.760 puana; ve Hindistan’ın Sensex endeksi de %0,4 primle 80.515 puana kadar yükselmiştir.