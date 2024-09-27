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Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya borsaları, ABD ekonomisinin büyümesi sonrası karışık bir seyir izlemeye devam ediyor. Güney Kore ve Hindistan dışında alış yönlü hareketler gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:06
Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya Borsalarının Durumu

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde %3 ile beklentilerin dahilinde büyümesi sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sürdürebileceği yönündeki öngörüler, piyasalar üzerinde pozitif bir etki yaratıyor.

Çin Merkez Bankası'ndan Önemli Karar

Yeni işlem gününde, Güney Kore ve Hindistan hariç, Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, Çin Merkez Bankası (PBoC), banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, zorunlu karşılık oranlarının %0,5 oranında azaltılacağı ve bu kararın piyasalara yaklaşık 140 milyar dolar nakit sağlaması beklendiği vurgulandı.

Çin Ekonomisinde Dikkat Çeken Veriler

Analistler, Çin'in ekonomik teşvik adımlarının ülkenin büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor. Ancak, bugün açıklanan verilere göre Çin'de sanayi karları ağustos ayında yıllık bazda %17,8 düşüş kaydetti.

Japonya'da Ekonomik Gelişmeler

Japonya'da ise eylül ayı Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %2,2 artışla beklentilere uygun gerçekleşti. Ayrıca, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) başkanlık seçimlerini eski Genel Sekreter İşiba Şigeru kazandı.

Piyasa Performansları

Dolar/yen paritesi, ilk tur sonuçlarının ardındaki yatay seyirle 144,8 seviyesinden kapanırken, şu anda %1 düşüşle 143,4 seviyesinde işlem görüyor. Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %2,3 artışla 39.829 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,8 azalışla 2.649 puandan sonlandı. Öte yandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %2,7 primle 3.083 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %2,8 artışla 20.481 puandan işlem görüyor. Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,1 azalışla 85.762 puana geriledi.

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