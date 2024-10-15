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Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya borsalarında karışık bir görünüm yaşanıyor, ABD ekonomisi ve Çin yönetimi belirsizlikleri etkiliyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:42
Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya Borsalarında Dalgalı Seyir

Asya borsaları, küresel piyasalarda ABD'nin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri arasında karışık bir görünüm sergilemeye devam ediyor. Bu durum, özellikle Çin yönetimi tarafından atılacak adımlara ilişkin belirsizliklerle daha da belirginleşiyor.

Yükseliş ve Düşüşler

Yeni işlem gününde, Japonya ve Güney Kore borsalarında kayda değer bir artış gözlemlenirken, Çin ve Hong Kong borsalarında satış baskısı dikkat çekiyor. Hafta sonu düzenlenen basın toplantısında, Çin Maliye Bakanlığı tarafından beklentileri karşılayan herhangi bir ekonomik teşvik açıklamasının yapılmaması, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu.

Teknoloji Hisselerinde Hareketlilik

Öte yandan, Nvidia hisselerinin ABD'de rekor kapanış yapması, bölgedeki teknoloji hisselerinde alım faaliyetlerini artırdı.

Veri Gündemi

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya’da ağustos ayı sanayi üretimi %3,3'lük bir azalışla beklentilerle uyumlu gerçekleşirken, aynı dönemdeki kapasite kullanım oranı da %5,3'lük bir düşüş göstermiştir. Nihai veriler doğrultusunda, Nikkei 225 endeksi %0,9 artışla 39.950 puana, Kospi endeksi ise %0,4 yükselişle 2.633 puana ulaşmıştır.

Diğer yandan, Şanghay bileşik endeksi %1,8 azalarak 3.224 puana, Hang Seng endeksi ise %3,4'lük düşüşle 20.371 puana gerilemiştir. Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,3'lük bir azalışla 81.737 puandan işlem görmektedir.

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