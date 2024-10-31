Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında karmaşık bir durum gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle artan siyasal belirsizlikler yatırımcıların hisse senedi alım satımlarını olumsuz etkiliyor. Ayrıca, yarın açıklanacak olan istihdam raporu öncesinde piyasalarda negatif bir hava hâkim.

Japonya Merkez Bankası'nın Faiz Kararı

Yeni işlem gününde Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,25'te sabit tutma kararı aldı. Banka, 2024 Ekim ayına ilişkin "Ekonomik Faaliyet ve Fiyatlar için Görünüm Raporunu" yayımladı. Raporda, Japonya ekonomisinin potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyümeye devam etmesinin muhtemel olduğu belirtilirken, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artış oranının 2024 mali yılında yaklaşık yüzde 2,5 ve 2025-2026 mali yıllarında ise yaklaşık yüzde 2 olması öngörülüyor.

Japonya Perakende Satış ve Sanayi Üretimi Verileri

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayı perakende satışları aylık bazda yüzde 2,3 azalma gösterdi. Yıllık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydedildi, ancak bu da tahminlerin altında kaldı. Öte yandan, eylül ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 1,4 artışla beklentileri geride bıraktı.

Para Piyasaları Üzerindeki Etkiler

Tüm bu gelişmeler ışığında, dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yüzde 0,4 düşüş ile 152,9 seviyesinde işlem görüyor.

Çin İmalat Sektörü Beklentileri Aşabiliyor

Çin'de ise ekim ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu veri, Nisan 2024'ten bu yana zayıf seyreden imalat sektöründeki aktivitenin ilk kez artış gösterdiğini işaret ediyor. Japonya Nikkei 225 endeksi işlem gününü yüzde 0,5 düşüşle 39.081 puandan tamamlarken, Güney Kore'deki Kospi endeksi yüzde 1,5 azalarak 2.556 puana düştü. Çin'deki Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,6 artışla 3.287 puandan, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselişle 20.454 puandan, Hindistan'daki Sensex endeksi ise yüzde 0,5 değer kaybederek 79.540 puandan işlem görmeye devam ediyor.