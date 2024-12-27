Asya Borsalarında Karışık Seyir: Fed Belirsizlikleri ve Ekonomik Veriler Etkili

Asya borsalarında karışık seyir gözlemleniyor. Noel tatili sonrası küresel piyasalarda işlem hacimlerinin düşük kalması, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecek yıl atacağı adımlara dair belirsizlikleri artırdı. Büyük ekonomilerin hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşmada yaşadığı güçlükler, bankaların izleyeceği yol haritasına yönelik soru işaretlerini canlı tutuyor.

Özellikle 20 Ocak'ta görevi devralacak olan ABD yeni yönetiminin yapacağı ticaret politikaları, önemli ticari partnerler tarafından dikkatle takip ediliyor. Asya bölgesinde ise Japon yeninin zayıflığı, ülkedeki ihracatçıların kazançlarını destekleyecek şekilde değerlendiriliyor.

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, yenin hareketliliğine dair yaptığı açıklamada, "Japon hükümeti aşırı hareketlere karşı uygun önlemleri alacaktır." dedi. Bu açıklama sonrasında, yende sınırlı bir toparlanma yaşanırken, dolar/yen paritesi 157,7 ile Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Aralık ayına ait Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %3 artış göstererek tahminleri geride bıraktı. Ülkede kasım ayı işsizlik oranları %2,5 ile beklentilere uygun bir seyir izlerken, sanayi üretimi aylık %2,3 ve yıllık %2,8 azaldı.

Kasımdaki perakende satışlar ise aylık %1,8 ve yıllık %2,8 artışla öngörülerin üzerinde geldi. Analistler, kasım ayında gerçekleşen kampanya dönemlerinin perakende satışlar üzerindeki olumlu etkisini vurguladı.

Öte yandan, Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu, 2023 yılına ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamını 129,4 trilyon yuan (yaklaşık 18 trilyon dolar) olarak revize etti. İlk hesaplamada 126,06 trilyon yuan olarak açıklanan GSYH, düzeltme ile 3,4 trilyon yuan arttı. Dünya Bankası da Çin ekonomisinin büyüme tahminlerini 2024 için %4,9 ve 2025 için %4,5 olarak güncelledi.

Güney Kore'de devam eden siyasal belirsizliklerin etkisiyle, yatırımcıların risk algısı yüksek kalmaya devam ediyor. Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1,8 artışla 40.278 puana ulaşırken, Güney Kore'de Kospi endeksi %1 düşerek 2.404 puanda günü tamamladı.

Şu an için Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,1 değer kaybıyla 20.088, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,1 artışla 3.401, Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,4 değer kazanarak 78.817 puandan işlem görüyor.