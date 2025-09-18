Asya Borsalarında Karışık Seyir: Fed'in Faiz İndirimi ve Powell Uyarıları Piyasaları Etkiledi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini indirmesine karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve istihdama yönelik risklere işaret etmesiyle karışık bir görünüm sergiliyor.

Piyasaları Saran Endişeler

Dünya genelinde uygulanan tarifelerin ekonomiler üzerindeki etkileri, merkez bankalarının politika alanlarında daraltıcı bir etki yaratıyor. ABD yönetiminin izlediği korumacı politikaların, başta ABD olmak üzere birçok ülkenin enflasyon hedeflerini yakalamasını zorlaştırdığı ve istihdam konusunda soru işaretleri oluşturduğu belirtiliyor.

Bölgesel Tepkiler ve Para Politikası Beklentileri

Asya tarafında karışık bir seyir hakimken, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından dolara bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda kesintiye gitti.

Yatırımcılar, bölgede yarın açıklanacak kararları beklerken Japonya Merkez Bankası (BoJ)'nun adımlarına odaklanıyor. Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın istifası sonrası oluşan siyasi belirsizlik ortamında, BoJ'un faiz oranını değiştirmemesi öngörülüyor.

Ekonomik Veriler

Bölgeden gelen verilere göre, Japonya'da çekirdek makine siparişleri temmuzda aylık yüzde 4,6 düşerken yıllık bazda yüzde 4,9 arttı.

Endeks Performansları

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artışla 45.329 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselişle 3.461 puanda kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 düşüşle 3.821 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 azalışla 26.439 puanda bulunurken, Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 83.005 puanda seyrediyor.