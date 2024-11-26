DOLAR
34,64 -0,2%
EURO
36,34 -0,05%
ALTIN
2.909,95 0,3%
BITCOIN
3.251.470,54 0,84%

Asya Borsalarında Karışık Seyir: Jeopolitik Gerilimler ve Fed Beklentileri

Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemlenirken, yatırımcılar Fed'in enflasyon yol haritasını bekliyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 09:58
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Jeopolitik Gerilimler ve Fed Beklentileri

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadeledeki yol haritasının belirsizliği ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dalgalanıyor. Yatırımcıların dikkatleri, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Trump’ın Gümrük Vergisi Açıklaması

ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’den gelen mallara yüzde 10, Meksika ve Kanada’dan gelen tüm ürünlere ise yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Bu gelişme, Asya borsalarında endişelere yol açarak karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Jeopolitik Riskler Artıyor

Öte yandan, ABD ordusunun Tayvan’ı korumak amacıyla Japonya ve Filipinler’de geçici üsler kuracağı yönündeki iddialar bölgesel riskleri artırıyor. Japonya’nın resmi Kyodo haber ajansının aktardığına göre, ABD Deniz Kıyı Alayının çoklu fırlatmalı Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemi ile Japonya'nın Kagoshima ve Okinawa kentlerinin Tayvan’a doğru uzanan adaları boyunca konuşlandırılacağı bildirildi.

Piyasa Verileri

Dolar/yen paritesi şu anda yüzde 0,2 azalışla 153,9 seviyesinde işlem görmekte. Bu gelişmelerle birlikte Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 38.411 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi ise yüzde 0,6 azalışla 2.520 puandan kapandı. Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 19.181 puana yükselirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 değer kazanarak 3.266 puan seviyesinde işlem görmekte. Hindistan’da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 80.044 puanda bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsasında Negatif Açılış
2
Gram altının modası geçti! Paran kadar altın alma dönemi başladı: Herkes ona rağbet ediyor
3
SPK Başkanı Gönül, Açığa Satış Yasağının Kaldırılacağı Müjdesini Verdi
4
Kosova, Türkiye ile Turizm ve Yatırım Alanında İşbirliğini Güçlendiriyor
5
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları: 985 Bin Megavatsaat
6
Altın Fiyatları Güne Yatay Seyirle Başladı: Gram 2.921 Lira
7
Dolar/TL 34,64 Seviyesinden İşlem Görüyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası