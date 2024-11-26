Asya Borsalarında Karışık Seyir: Jeopolitik Gerilimler ve Fed Beklentileri

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadeledeki yol haritasının belirsizliği ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dalgalanıyor. Yatırımcıların dikkatleri, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Trump’ın Gümrük Vergisi Açıklaması

ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’den gelen mallara yüzde 10, Meksika ve Kanada’dan gelen tüm ürünlere ise yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Bu gelişme, Asya borsalarında endişelere yol açarak karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Jeopolitik Riskler Artıyor

Öte yandan, ABD ordusunun Tayvan’ı korumak amacıyla Japonya ve Filipinler’de geçici üsler kuracağı yönündeki iddialar bölgesel riskleri artırıyor. Japonya’nın resmi Kyodo haber ajansının aktardığına göre, ABD Deniz Kıyı Alayının çoklu fırlatmalı Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemi ile Japonya'nın Kagoshima ve Okinawa kentlerinin Tayvan’a doğru uzanan adaları boyunca konuşlandırılacağı bildirildi.

Piyasa Verileri

Dolar/yen paritesi şu anda yüzde 0,2 azalışla 153,9 seviyesinde işlem görmekte. Bu gelişmelerle birlikte Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 38.411 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi ise yüzde 0,6 azalışla 2.520 puandan kapandı. Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 19.181 puana yükselirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 değer kazanarak 3.266 puan seviyesinde işlem görmekte. Hindistan’da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 80.044 puanda bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.