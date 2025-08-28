Asya Borsalarında Karışık Seyir: Nvidia Sonuçları ve Merkez Bankası Kararı Piyasaları Etkiledi

Asya borsalarında karışık seyir: Nvidia ve merkez bankası kararları ön planda

Asya piyasalarında bugün karışık bir seyir izleniyor. Nvidia’nın finansal sonuçları sonrası teknoloji ve yarı iletken hisselerinde temkinli bir duruş öne çıktı. Aynı zamanda bölgesel para politikası adımları da yatırımcıların risk iştahını etkiledi.

Nvidia sonuçları ve piyasa tepkisi

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia, finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda %56 artışla 46,7 milyar dolar seviyesine ulaşarak piyasa beklentilerini aştı. Ayrıca şirket gelirini bir önceki çeyreğe göre %6 artırdı.

Analistler, yatırımcıların içinde bulunulan döneme ilişkin gelir beklentisinin yaklaşık 60 milyar dolar civarında olduğunu belirterek; hem döneme ilişkin beklenti farklarının hem de veri merkezlerinden sağlanan gelirin beklentileri karşılayamamasının yatırımcıların risk iştahını sarstığını vurguladı.

Nvidia bilançosunun ardından Japon teknoloji şirketi Nikon Corporation hisseleri %4,3, Samsung Electronics hisseleri %1 ve Renesas Electronics hisseleri %0,5 değer kaybetti.

Güney Kore Merkez Bankası kararı

Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak %2,50 seviyesinde sabit bıraktı. Bankanın para politikası duyurusunda, yurt içi ekonomide sınırlı iyileşme görüldüğü, ancak ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle büyüme görünümünde belirsizliklerin sürdüğü belirtildi. Enflasyonun ise istikrarlı seyrettiği ifade edildi.

Banka, olası faiz indirimlerinin zamanlamasını ve hızını iç ve dış politika koşullarındaki değişimleri izleyerek belirleyeceğini; bu kararların enflasyon ve finansal istikrar üzerindeki etkilerinin de dikkate alınacağını bildirdi.

Piyasa kapanışları ve endeksler

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,76 artışla 42.842 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi %0,29 yükselişle 3.196,32 puan seviyesinden kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,8 artışla 3.831 puan seviyesinde işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,9 düşüşle 24.972 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi %0,4 azalışla 80.439 puan seviyesinde bulunuyor.