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Asya Borsalarında Karışık Seyir: Piyasalarda Jackson Hole Beklentisi

Asya borsaları, Jackson Hole Sempozyumu öncesinde karışık bir seyir izliyor. ABD Merkez Bankası'nın sinyalleri merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 10:03
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Piyasalarda Jackson Hole Beklentisi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Haftanın ilk işlem gününde Asya pay piyasalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Bu hafta küresel piyasalarda odak noktası, ABD'de gerçekleştirilecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu olacak. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, piyasalardaki yönergeyi belirlemede etkili olacak.

Faiz İndirimine Yönelik Beklentiler

Piyasalarda, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitmesi beklenirken, bu indirimlerin büyüklüğüne dair öngörüler, Powell'ın açıklamalarıyla değişebilir. Analistler, Fed'in iletişim stratejisinin önemini vurguluyor.

Çin Ekonomisinde Tüketim Teşviki

Öte yandan, Çin Başbakanı Li Qiang, ülkede tüketim teşvikine odaklanacaklarını belirtti. Bu açıklamanın ardından deflasyon endişelerinin biraz yatıştığı ifade edildi. Bunun yanında, açıklanan verilere göre Çin'de yeni konut fiyatları 14 ay süresince düşüş göstermeye devam ediyor.

Hong Kong ve Japonya Piyasaları

Hong Kong ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda %0,8, yıllık bazda ise %3,3 büyüme kaydetti. 2024 için ekonomik büyüme tahmini ise %2,5 ile %3,5 arasında belirlendi. Japonya'da ise Liberal Demokrat Parti (LDP), 27 Eylül'de liderlik seçimini gerçekleştirecek ve mevcut Başbakan Fumio Kishida Eylül ayında istifa edeceğini duyurdu.

Asya Piyasa Endekslerindeki Değişimler

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da çekirdek makine siparişleri aylık bazda %2,1 artış gösterirken, yıllık bazda %1,7 azalış kaydetti. Dolar/yen paritesi ise cuma günü 147,6 seviyesinden kapanırken, yeni haftada başlayan işlem gününde %1,45 düşüşle 145,5 seviyesine geriledi. Bu gelişmelerle birlikte Nikkei 225 endeksi %1,77 düşüşle 37.388 puanda, Kospi endeksi %0,86 kayıpla 2.674 puanda kapandı. Hang Seng endeksi ise %0,9 artışla 17.580 puanda bulunuyor. Şanghay Bileşik Endeksi %0,5 artışla 2.890 puanda, Sensex endeksi de %0,1 değer kazanarak 80.480 puanda seyrediyor.

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