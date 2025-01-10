TCMB'den İkisi Bir Arada: İki Ödeme Şirketinin Faaliyet İzni Genişletildi

TCMB, Ödeme Hizmetleri Şirketlerinin Faaliyet İznini Genişletti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Türk Elektronik Para AŞ isimli iki ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletme kararı aldı. Bu önemli gelişme, TCMB'nin resmi açıklamasıyla Resmi Gazete'de duyuruldu.

Yeni Hizmetlere İmkan Tanınıyor

Karara göre, bahsi geçen şirketler artık ödeme ve elektronik para ihracı hizmetleri sunabilecek. Bu durum, firma bazında yangınlanacak olan finansal hizmetlerin çeşitlenmesini sağlarken, kullanıcılar için de yeni imkanlar yaratacaktır.

Yasal Dayanak

Alınan bu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu bağlamda, TCMB’nin regülasyonlarının sektördeki gelişmelere ivme kazandırması bekleniyor.