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Asya Borsalarında Karışık Seyir: Ticaret Tarife Korkuları Devam Ediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir hâkim. ABD'nin ticaret tarifeleri risk algısını artırdı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:50
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Ticaret Tarife Korkuları Devam Ediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı ticari tarifelerin, ekonomi üzerindeki olası etkilerine dair şüpheler risk algısını artırdı.

Trump, Kanada ve Meksika için %25 ek gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü belirtirken, Çin için de %10 gümrük vergisi uygulaması için 1 Şubat tarihini işaret etti.

Dün, ticari tarife konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, "Korumacılıkla hiçbir yere varılamaz. Ticaret savaşında kazanan olmaz" dedi. Ülkesinin ticaret fazlası peşinde olmadığını belirten Ding, ticareti dengelemek amacıyla yüksek kalitede ürün ve hizmetler ithal etmeye istekli olduklarını vurguladı.

Analistler, ABD yönetiminin planladığı ticari tarifelerin, ülkedeki ihracat rakamları başta olmak üzere ticaret dengelerini etkileyerek, imalat sanayisinde çeşitli sorunları tetikleyebileceğini ifade ediyor.

Güney Kore ve Japonya'da, teknoloji hisselerinin öncülüğünde gerçekleşen alıcılı seyir, bu ülkelerdeki risk iştahını destekledi. Gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1,6 artışla 39,633 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi ise %1,2 yükselişle 2.547 puana kapandı.

Öte yandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %1,7 değer kaybıyla 19,764 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %1 düşüşle 3,210 puandan işlem görmekte. Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,3 artışla 76,014 puanda bulunuyor.

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