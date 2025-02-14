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Asya Borsalarında Karışık Seyir: Trump'ın Açıklamaları Etkili

Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları piyasalarda iyimserliğe yol açtı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:59
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Trump'ın Açıklamaları Etkili

Asya borsalarında karışık seyir izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin müzakere yolunu kapatmaması, piyasalarda iyimser bir hava estirdi.

Asya genelinde, Japonya ve Hindistan hariç, pozitif bir seyir gözlemleniyor. Trump, dün Oval Ofis'te yaptığı basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile üçlü zirveye açık olduğunu belirtti. Ayrıca, her şey yoluna girdiğinde, Putin ve Şi'ye askeri bütçeleri yarıya indirme teklifinde bulunacağını açıkladı.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi yönündeki beklentiler ve Çin ile devam eden diyalog kanalları, Çin borsasında risk iştahını artırdı. Bu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,8 azalışla 39.164 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,3 yükselişle 2.591 puandan işlem gördü.

Şu anda Hong Kong'da Hang Seng endeksi %2,5 değer kazanarak 22.356 puana ulaşırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,3 kazançla 3.342 puanda işlem görmekte. Bunun yanı sıra, Hindistan'da Sensex endeksi %0,5 azalış ile 75.787 puanda seyrediyor.

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