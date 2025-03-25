Asya Borsalarında Karışık Seyir: Trump'ın Tarife Açıklamaları Etkili Oldu

Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararlarının piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam etmesi, yatırımcıların dikkatini çekti.

Trump, otomobil ve ilaç sektörlerine yönelik tarifeleri de yakın zamanda açıklayabileceğini duyurdu. Bu gelişme, Asya borsalarında otomotiv ve teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı bir seyir oluşturdu.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, yaptığı açıklamada, temel enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşması durumunda para politikasını ayarlamaya devam edeceklerini belirtti. Ueda, "Politika hedeflerimiz fiyat istikrarını sağlamaktır ve politikalarımızın uygulanması BoJ'un mali durumuyla ilgili kaygılardan etkilenmeyecektir," ifadelerini kullandı.

Analistler, tahvil piyasalarındaki gelişmelerin BoJ tarafından yakından izlendiğini kaydederken, Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvil faizleri şu an %1,57 ile 2008 yılından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda.

Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,5 artışla 37.805 puan seviyesine ulaşırken, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,6 azalışla 2.616 puandan kapandı. Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %2,1 düşüşle 24.737 puandan işlem görürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.369 puandan işlemde. Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,1 artışla 78.076 puanda seyrediyor.