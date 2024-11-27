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Asya Borsalarında Karışık Seyir: Yatırımcılar Fed Tutanaklarını Takip Ediyor

Asya borsaları, Fed tutanaklarının yarattığı belirsizlikle karışık bir seyir izliyor. Yatırımcılar veri gündemine odaklandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:57
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Yatırımcılar Fed Tutanaklarını Takip Ediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından elde edilen verilere göre, ihtiyatlı duruşun süreceği ve ekonomik verilere dayalı olarak kademeli faiz indirimleri yapılacağı yönünde sinyaller yer alıyor.

Borsalardaki dalgalanmaların yanı sıra, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın tarife açıklamaları da yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Analistler, Trump'ın seçim kampanyasında dile getirdiği yüzde 60'lık vergi oranına kıyasla, Çin'e uygulanacak olan yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin oldukça düşük olduğunu belirtiyorlar. Bunun yanı sıra, Çin'in bu duruma karşı teşvikleri artırabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Çin'in sanayi şirketlerinin karları Ekim ayında iyileşme işaretleri gösterdi. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, eylül ayında yıllık bazda yüzde 27,1 düşüş yaşayan sanayi karları, ekimde sadece yüzde 10 düşüşle sınırlı kaldı.

Global gelişmeler ışığında, dolar/yen paritesi yüzde 0,6 azalışla 152,2 seviyesine geriledi. Bu verilere bakıldığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 38.112 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi ise %0,7 azalışla 2.503 puanda işlem gördü.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 artışla 19.418 puana yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 3.297 puan seviyesinde bulunuyor. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 79.937 puanda işlem görmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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