Denizli’de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 580 Bine Dayandı

TÜİK verilerine göre Denizli'de Kasım 2025 sonunda trafiğe kayıtlı araç sayısı 579 bin 530'a yükseldi; aylık artış 3 bin 85 adet.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:36
TÜİK’in açıkladığı 2025 Kasım ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, il genelinde toplam araç sayısı 579 bin 530 oldu. Denizli’de bir ay içinde kaydedilen artış dikkat çekti.

TÜİK verileri: Türkiye geneli

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Kasım ayında Türkiye genelinde 183 bin 172 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımında otomobillerin payı yüzde 52,4 ile ilk sırada yer alırken, motosikletler yüzde 29,9 ile ikinci oldu. Kamyonetlerin payı yüzde 12,8, traktör yüzde 2,1, kamyon yüzde 1,6, minibüs yüzde 0,6, otobüs yüzde 0,4 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Aylık bazda özel amaçlı taşıtlarda yüzde 209,6, kamyonetlerde yüzde 14,8, otomobillerde yüzde 9,6, traktörlerde yüzde 3,6 ve otobüslerde yüzde 0,5 artış yaşandı. Buna karşılık motosikletlerde yüzde 10,9, minibüslerde yüzde 10,4 ve kamyonlarda yüzde 8,5 oranında düşüş kaydedildi.

Denizli'de artışın boyutu

Denizli özelinde değerlendirildiğinde, Ekim 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 576 bin 445 iken, Kasım ayı sonunda bu sayı 579 bin 530 seviyesine yükseldi. Böylece Denizli’de bir ayda trafiğe kayıtlı araç sayısı 3 bin 85 adet arttı.

