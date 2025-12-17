DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.934,32 -0,27%
BITCOIN
3.692.114,94 1,41%

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 532 bin 670'e yükseldi

TÜİK verilerine göre Samsun'da kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 532 bin 670'e ulaştı; aylık artış 3 bin 124 adet.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:38
Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 532 bin 670'e yükseldi

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 532 bin 670'e yükseldi

TÜİK verileri: Kasım ayı sonu itibarıyla artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, kasım ayı sonu itibarıyla Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 532 bin 670 oldu.

Geçen aya göre şehirdeki trafiğe kayıtlı araç sayısı 3 bin 124 adet artış gösterdi.

Trafiğe kayıtlı araçların dağılımı şu şekilde:

255 bin 974 adet otomobil, 12 bin 533 adet minibüs, bin 704 adet otobüs, 89 bin 398 adet kamyonet, 12 bin 319 adet kamyon, 94 bin 321 adet motosiklet, bin 264 adet özel amacı araç ve 65 bin 157 adet traktör.

SAMSUN’DA TRAFİĞE KAYITLI MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI 532 BİN 670 OLDU.

SAMSUN’DA TRAFİĞE KAYITLI MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI 532 BİN 670 OLDU.

SAMSUN’DA TRAFİĞE KAYITLI MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI 532 BİN 670 OLDU.

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Kasım 2025: Toplam Araç Sayısı 664 bin 631
2
Konya, Metal Tedarikinin Merkezi: KTO Başkanı Selçuk Öztürk
3
Muratpaşa Başkanı Uysal: Yerli Üretim Ekonomik Bağımsızlığın Temeli
4
Denizli'de Zeytin Hasadı: Kara Meyve Altın Sıyıya Dönüşüyor
5
Bakan Vedat Işıkhan: Asgari Ücrette Rakam Konuşmak İçin Henüz Erken
6
81 ilin ATM'lerinde yeni dönem! O banknotlar elinizde kalacak
7
Muğla’da araç sayısı Kasım 2025’te bir ayda 4 bin 269 arttı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi