Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 532 bin 670'e yükseldi

TÜİK verileri: Kasım ayı sonu itibarıyla artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, kasım ayı sonu itibarıyla Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 532 bin 670 oldu.

Geçen aya göre şehirdeki trafiğe kayıtlı araç sayısı 3 bin 124 adet artış gösterdi.

Trafiğe kayıtlı araçların dağılımı şu şekilde:

255 bin 974 adet otomobil, 12 bin 533 adet minibüs, bin 704 adet otobüs, 89 bin 398 adet kamyonet, 12 bin 319 adet kamyon, 94 bin 321 adet motosiklet, bin 264 adet özel amacı araç ve 65 bin 157 adet traktör.

