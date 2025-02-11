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Asya Borsalarında Negatif Seyir: Güney Kore Hariç Düşüşler Devam Ediyor

Asya borsalarında Güney Kore hariç tüm endeksler düşüş yaşarken, ABD'nin tarife açıklamaları piyasaları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:01
Asya Borsalarında Negatif Seyir: Güney Kore Hariç Düşüşler Devam Ediyor

Asya borsalarında, Güney Kore hariç negatif bir seyir hakim. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırırken, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 tarife uygulanacağına dair açıklamalar, özellikle Çin tarafındaki çelik sektöründe faaliyet gösteren şirket hisselerinde yükselişe neden oldu.

Yapı ürünleri alanında faaliyet gösteren Zhejiang Hangxiao Steel Structure ve çelik üreticisi Hang Zhou Iron & Steel'in hisseleri %10 oranında değer kazandı.

Trump'ın söz konusu tarifelerine karşın, Hong Kong Genel Sekreteri Eric Chan, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Hong Kong'un ayrı bir gümrük bölgesi statüsünü görmezden geldiğini belirterek, şehre uygulanan son ABD tarifeleri hakkında Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulunacağını ifade etti.

Güney Kore'de ise aralık ayında sıkıyönetim ilanıyla başlayan siyasi krizin etkisinin yitirdiğine dair güven, yatırımcıların risk iştahını artırıyor. Japonya'da tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmedi. Ancak Güney Kore'de Kospi endeksi %0,7 yükselişle 2.539 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,5 değer kaybıyla 21.407 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,3 düşüşle 3.314 puandan işlem görmekte. Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,5 azalışla 76.919 puanda seyrediyor.

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