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Asya Borsalarında Pozitif Performans: Hong Kong Hariç

Asya borsaları, Hong Kong hariç, teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlemiştir. Risk iştahı artarken, makroekonomik veriler bekleniyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:55
Asya Borsalarında Pozitif Performans: Hong Kong Hariç

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Asya borsalarında Hong Kong hariç, pozitif bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler sürerken, yoğunlaşmaya başlayan makroekonomik veri takvimi öncesinde teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahının sınırlı da olsa güçlendiği görülmektedir.

Hong Kong'da Risk Algısı Yüksek

Yeni ABD yönetiminin tarife söylemleri, Hong Kong'da risk algısının güçlü kalmasında etkili oldu. Diğer yandan, tahvil piyasalarında Çin'in 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 1,6 ile düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Güvenli Liman Varlıklara Talep

Çin'de ekonomik ve ticari görünümdeki belirsizlik, güvenli liman varlıklara olan talebin yüksek seviyelerde devam etmesine yol açıyor. Ayrıca, Çin hükümeti ve Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından ekonomiyi destekleyici adımlar atılabileceği ihtimali, varlık fiyatlarını etkiliyor.

Para Birimleri ve Endeksler Üzerindeki Etkiler

Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 157,7 seviyelerinde işlem görüyor. Bu bağlamda, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 değer kazancı ile 40.080 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1 artışla 2.492 puandan kapanmıştır. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 kayıpla 19.337 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 primle 3.223 puan seviyesinde işlem görmektedir. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 78.248 puanda bulunmaktadır.

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