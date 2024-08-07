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Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Asya piyasaları, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırmayacağı açıklaması sonrası yükseliş gösterdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:04
Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Asya Borsalarında Olumlu Trend

Asya'nın finans piyasalarında, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida tarafından yapılan açıklamalarla birlikte pozitif bir atmosfer hakim.

Faiz Artışına Gidilmeyecek

Uchida, finansal ve sermaye piyasalarındaki dalgalanmanın artması sebebiyle, mevcut faiz oranlarının korunmasının gerektiğini belirtti. "Piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle parasal genişlemeye devam etmeliyiz," diyen Uchida, Japon yeninin güçlenmesinin enflasyonu düşürücü etkisi olduğuna da vurgu yaptı.

Dalgalanmanın Etkileri

Uchida, piyasalardaki dalgalanmanın hem işletmeleri hem de tüketici harcamalarını etkilediğini söyleyerek, bu durumun BoJ'un gelecekteki kararlarını önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti. "Finansal piyasalardaki aşırı dalgalanma göz önüne alındığında, mevcut politika ile devam etmek zorundayız," şeklinde konuştu.

Piyasalarda Risk Algısı Düşüyor

Bazı analistler, merkez bankası yetkililerinin yaptığı rahatlatıcı açıklamaların ardından risk algısının azaldığını ifade etti. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) için acil bir faiz indirimi gerektirecek haberlerin eksik olduğunu kaydetti.

Yen Dolar Karşısında Değer Kazandı

Döviz piyasasında, dolar/yen paritesi yüzde 1,55 artış göstererek 146,5 seviyesinin üzerine çıktı.

Çin İhracatında Yavaşlama

Öte yandan, Çin'de haziranda yüzde 8,6 artan ihracatın, temmuzda yüzde 7 ile beklentilerin altında kaldığı bildirilmiştir. Ülkenin ithalat verisi ise yüzde 7,2 artarak, tahminleri aşmıştır.

Endekslerde Yükseliş

Bu gelişmeler ışığında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,19 artışla 35.089 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,83 kazanarak 2.568 puana yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,25 artışla 16.850 puanda; Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 artış göstererek 2.870 puana, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,8 artışla 79.230 puana ulaştı.

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