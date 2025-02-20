Asya Borsalarında Risk Algısı Yükseliyor: Trump'ın Tarife Tehditleri Etkili Oldu

Asya borsaları, Trump'ın tarife tehditleri nedeniyle negatif bir seyir izliyor. Risk algısı artarken, borsa endeksleri düşüşte.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:57
Asya Borsalarında Risk Algısı Yükseliyor: Trump'ın Tarife Tehditleri Etkili Oldu

Asya Borsalarında Negatif Seyir

Asya borsalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri, bölge genelinde yüksek bir risk algısının sürmesine neden oluyor. Trump, otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının yüzde 25 civarında olabileceğini belirtirken, bu tarifelere ilişkin açıklamanın muhtemelen 2 Nisan'da yapılacağını ifade etti.

Yatırımcıların Odağı: Ticaret Anlaşması

Tarife açıklamaları ve olası ticaret anlaşmaları, yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. ABD basınında çıkan haberlere göre, Trump'ın Çin ile daha büyük ve daha iyi bir ticaret anlaşması hedeflediği iddia ediliyor. Haberde, ABD yetkililerinin Çin’in Amerikan malları alımını ve ABD'deki yatırımlarını artıracak bir anlaşma yapma olasılığını değerlendirdikleri öne sürüldü. Ayrıca, Trump’ın anlaşmanın nükleer silahların güvenliği gibi konuları da kapsamasını istediği bildirildi.

Çinli Şirketlerin Hisselerinde Düşüş

Bu gelişmeler ışığında, Hong Kong'da işlem gören Çinli teknoloji şirketlerinin hisselerinde bir süredir devam eden yükseliş yerini satıcılı bir seyre bıraktı. Öte yandan, Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) herhangi bir değişiklik olmadı. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi'nin açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı %3,1, 5 yıllık kredi faiz oranı ise %3,6 seviyesinde sabit tutuldu.

Borsa Endekslerindeki Son Durum

Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1,3 düşüşle 38.675 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,7 değer kaybıyla 2.654 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi de %1,3 azalışla 22.658 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise %0,1 değer kaybıyla 3.350 puandan işlem görüyor. Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,3 azalışla 75.712 puanda seyrediyor.

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