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Asya Borsalarında Satış Baskısı: Güney Kore Hariç Negatif Seyir

Asya borsaları Güney Kore hariç satış ağırlıklı seyrediyor, Nvidia'nın sonuçları ve jeopolitik gerilimler piyasaları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:50
Asya Borsalarında Satış Baskısı: Güney Kore Hariç Negatif Seyir

Asya borsalarında Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçlarının ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir atmosfer hâkim.

Nvidia'nın bilançosunun açıklanmasının ardından Asya tarafında, özellikle Japonya ve Hong Kong piyasaları negatif bir seyir izliyor.

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, Peru'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde eski ABD Başkanı Trump'a karşı "zıt" bir tutum içerisinde olmadığını belirtti. Bu açıklamalar ülkesinde eleştiri konusu oldu.

Döviz kurları tarafında ise Dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yüzde 0,5 düşüşle 154,77 seviyesinde işlem görmekte.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,9 değer kaybıyla 38.18 puandan kapandı. Güney Kore'de ise Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.487 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 19.631 puan seviyesinde, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.365 puanda işlem görmekte. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 77.108 puana gerilemiş durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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