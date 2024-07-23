Asya Borsalarında Satış Baskısı: Güney Kore Pozitif Ayrışıyor

Asya Borsalarında Negatif Seyir

Asya pay piyasalarında genel olarak satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore piyasası Kospi endeksi ile pozitif bir ayrışma sergiliyor.

ABD Seçimlerinin Etkisi

Analistler, ABD'deki seçim sürecinin Asya piyasaları üzerindeki belirsizlikleri artırdığına dikkat çekiyor. Bu çerçevede, yatırımcıların gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.

Ticaret Savaşları Endişesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişeleri, yatırımcıların risk iştahını olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca, Çin ekonomisindeki resesyon kaygılarının da fiyatlamaları zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Japonya Merkez Bankası Faiz Kararları Öncesinde

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından alınacak para politikası kararları öncesinde dolar/yen paritesi, yeni günde yüzde 0,3 azalışla 156,5 seviyesine geriledi. BoJ'un faiz artırma ihtimali yüzde 44 olarak öngörülüyor.

Piyasa Verileri

Japan'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışının hemen altında 39.594 puanda tamamlarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,55 yükselerek 2.780 puana ulaştı. Öte yandan, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,65 değer kaybıyla 17.520 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 gerileyerek 2.935 puanda, Hindistan’da ise Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 80.430 puanda bulunuyor.