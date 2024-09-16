Asya Borsalarında Temkinli Başlangıç

Asya Borsalarında Temkinli Seyir

Asya borsalarında yön arayışının hâkim olduğu gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) da dahil olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararları bu hafta merakla bekleniyor.

Enflasyonla Mücadele ve Piyasa Beklentileri

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede önemli aşamaların kat edildiği görülürken, bu hafta yapılacak toplantıların bankaların yıl sonuna kadar atacağı adımlara dair ipuçları vereceği düşünülüyor.

Çin Ekonomisindeki Gelişmeler

Haftanın ilk işlem günü Asya bölgesinde, Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde tatil dolayısıyla piyasalarda işlem yapılmadığı bildiriliyor. Cumartesi günü açıklanan verilere göre, Çin'de sanayi üretimi, ağustos ayında yıllık bazda %4,5 artarken, bu oran beklentilerin altında kaldı. Ayrıca, ağustos ayı işsizlik oranı %5,3 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Konut Fiyatları ve Ekonomik Sorunlar

Çin'deki konut fiyatları da %5,3 ile düşüş serisini devam ettiriyor. Analistler, konut fiyatlarındaki sert azalışın önüne geçmek için alınan önlemlerin etkisinin sınırlı kaldığını belirtiyor. Bu durum, ülkedeki temel ekonomik sorunların başında geliyor.

Japonya Merkez Bankası'nın Kararları

Öte yandan, Cuma günü Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanacak para politikası kararları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Döviz Kurları ve Borsa Durumu

Geçtiğimiz haftayı %0,7 azalışla 140,8 seviyesinden kapatan dolar/yen paritesi, 28 Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez 140 seviyesinin altına düşerek 139,92 seviyesine geldi.

Bu gelişmeler ışığında, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 17.396 puanda işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışın hemen altında 82.873 puandan işlem yapıyor.