Asya Pasifik Seyahat Birliği'nden Türkiye'ye Tam Destek

Asya Pasifik Seyahat Birliği'nden Türkiye'ye Övgü

Asya Pasifik Seyahat Birliği (PATA) Üst Yöneticisi (CEO) Noor Ahmad Hamid, Türkiye'nin tarih ve kültür açısından çok zengin olduğunu vurguladı. Hamid, yaptığı açıklamada, "Sadece geldiğimde gördüklerimle değil, aynı zamanda duyduğum hikayelerle de bunu hissettim. Bir Asyalı olarak Türkiye'yi Asya'nın bir parçası olarak görürdüm ama Türkiye adeta dünya gibi." dedi.

Türkiye, Güçlü Bir Turizm Destinasyonu

PATA CEO'su Hamid, Türkiye'nin farklı turizm ürünleriyle hem tatil hem de iş seyahati yapan turistler için önemli bir destinasyon olduğunu belirtti. Türkiye'nin en popüler turistik merkezi olan İstanbul'un kolay erişimi, çeşitli otel seçenekleri ve zengin mutfağı ile öne çıktığını ifade etti.

Hamid, İstanbul dışındaki birçok şehrin de keşfedilmeyi beklediğini belirterek, "Bu tamamen turistin ilgi alanına bağlı. Örneğin, balonla uçmayı seven biri Kapadokya'yı tercih ederken, ben golf tutkunu olduğum için Antalya'ya gitmek isterim." dedi.

Türkiye'nin Erişilebilirliğinin Avantajları

Hamid, Türkiye'nin yüksek ulaşılabilirliğine dikkat çekerek, "Ulaşım turizm açısından çok önemli. Çünkü ne kadar güçlü bir tanıtım yaparsanız yapın, ulaşım zor olduğunda insanlar gelemez." dedi. Asya'nın farklı bölgelerinden pek çok kişinin Türkiye'yi tatil için tercih ettiğini vurgulayan Hamid, bazı turistlerin buradan Avrupa'ya geçerek seyahatlerini genişlettiklerini de sözlerine ekledi.

Hamid, Orta Doğu ve Hindistan pazarlarının Türkiye'ye coğrafi olarak yakın olduğunu, Türkiye'nin turizmdeki büyüme potansiyelinin ise Japonya, Çin, Kore ve Hong Kong gibi ülkelerde bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin Tarih ve Kültürü

Hamid, bir turist olarak Türkiye'deki gizem unsurunu sevdiğini ifade ederken, Türkiye'nin mimarisi ve tarihi yapıları, özellikle Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi önemli yapıları beğendiğini anlattı.

PATA CEO'su Hamid, Türkiye'nin sadece Türklerden oluşmadığını, yüzlerce farklı etnik grup ve mutfağın var olduğunu belirterek, bu durumun kendisini etkilediğini dile getirdi. Gelecek yıllarda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile işbirliğine devam ederek yeni projeler ve etkinlikler geliştireceklerini de vurguladı.

Asya Pasifik Seyahat Birliği (PATA) Üst Yöneticisi (CEO) Noor Ahmad Hamid, açıklamalarda bulundu.