DOLAR
38,42 -0,16%
EURO
43,78 0,11%
ALTIN
4.057,06 1,46%
BITCOIN
3.649.847,53 -1,58%

Ataşehir Modern'de İlk Yerleşimler Başladı: TMSF Güvencesiyle Hayata Geçti

TMSF güvencesiyle inşa edilen Ataşehir Modern, ilk ev sahiplerini ağırlamaya başladı. Proje, modern yaşam için ideal olanaklar sunuyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 17:51
Ataşehir Modern'de İlk Yerleşimler Başladı: TMSF Güvencesiyle Hayata Geçti

Ataşehir Modern Projesi'nde İlk Ev Sahipleri Yerleşti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle hayata geçirilen Ataşehir Modern projesinde, ilk ev sahipleri konutlarına yerleşmeye başladı.

Modern yaşamın gerekliliklerine göre tasarlanan bu projede, estetik mimarisi ve sunduğu sosyal olanaklar dikkat çekiyor. Toplamda 979 konut ve 44 ticari bölüm ile birlikte toplam 1023 bağımsız bölüm bulunan Ataşehir Modern, sakinlerine 1514 araçlık geniş otopark kapasitesi sunarak park sorununu ortadan kaldırıyor.

Çeşitli Konut Seçenekleri ile Herkes İçin Uygun Yaşam Alanları

Projede farklı yaşam tarzlarını karşılamak için 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 daire seçenekleri mevcut. Geniş aileler, çekirdek aileler ve bireysel yaşamı tercih edenler için ideal çözümler sunuyor.

Güvenli ve Sağlam İnşaat Yapısı

Ataşehir Modern, sağlamlığı ve güvenliği ile de ön plana çıkıyor. Proje, TSE ve güncel deprem, ısı ve yangın yönetmeliklerine uygun olarak radye temel ve betonarme karkas sistemle inşa edilmiştir. Temellerde C40, kolon ve kat döşemelerinde ise C50 beton sınıfı kullanılarak yüksek dayanıklılık sağlanmıştır.

İstanbul'un Kalbinde Stratejik Konum

Ataşehir Modern, İstanbul Finans Merkezi'ne sadece 2,5 kilometre, TEM Otoyolu'na 3 kilometre ve çevre yoluna 3,3 kilometre mesafededir. Bu sayede, şehrin merkezi noktalarına kolayca ulaşım imkanı sunmaktadır.

Zengin Sosyal Olanaklarla Donatılmış

Proje içerisinde açık ve kapalı yüzme havuzları, açık çocuk havuzları, güneşlenme alanları, fitness alanları, çok amaçlı stüdyolar, sauna, buhar odaları, masa tenisi ve yarı açık basketbol sahası gibi birçok sosyal olanak yer almaktadır.

Şu anda projede farklı tipte konut ve ticari alanların satışları devam etmektedir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle hayata geçirilen Ataşehir Modern projesinde ilk...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle hayata geçirilen Ataşehir Modern projesinde ilk ev sahipleri konutlarına yerleşti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle hayata geçirilen Ataşehir Modern projesinde ilk...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle hayata geçirilen Ataşehir Modern projesinde ilk ev sahipleri konutlarına yerleşti.

İLGİLİ HABERLER

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de İlk '2. El Elektrikli Araç Günleri' Etkinliği Başladı
2
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte: Günlük Değer Kazancı %0,20
3
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı
4
ABD'de Kuş Gribi Salgını Yumurta Fiyatlarını Uçurdu!
5
Eski Hazine Bakanlarından Trump Yönetimine Uyarı
6
KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
7
Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 17,15 Lira Olarak Belirlendi!

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!