Ataşehir Modern'de İlk Yerleşimler Başladı: TMSF Güvencesiyle Hayata Geçti

Ataşehir Modern Projesi'nde İlk Ev Sahipleri Yerleşti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle hayata geçirilen Ataşehir Modern projesinde, ilk ev sahipleri konutlarına yerleşmeye başladı.

Modern yaşamın gerekliliklerine göre tasarlanan bu projede, estetik mimarisi ve sunduğu sosyal olanaklar dikkat çekiyor. Toplamda 979 konut ve 44 ticari bölüm ile birlikte toplam 1023 bağımsız bölüm bulunan Ataşehir Modern, sakinlerine 1514 araçlık geniş otopark kapasitesi sunarak park sorununu ortadan kaldırıyor.

Çeşitli Konut Seçenekleri ile Herkes İçin Uygun Yaşam Alanları

Projede farklı yaşam tarzlarını karşılamak için 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 daire seçenekleri mevcut. Geniş aileler, çekirdek aileler ve bireysel yaşamı tercih edenler için ideal çözümler sunuyor.

Güvenli ve Sağlam İnşaat Yapısı

Ataşehir Modern, sağlamlığı ve güvenliği ile de ön plana çıkıyor. Proje, TSE ve güncel deprem, ısı ve yangın yönetmeliklerine uygun olarak radye temel ve betonarme karkas sistemle inşa edilmiştir. Temellerde C40, kolon ve kat döşemelerinde ise C50 beton sınıfı kullanılarak yüksek dayanıklılık sağlanmıştır.

İstanbul'un Kalbinde Stratejik Konum

Ataşehir Modern, İstanbul Finans Merkezi'ne sadece 2,5 kilometre, TEM Otoyolu'na 3 kilometre ve çevre yoluna 3,3 kilometre mesafededir. Bu sayede, şehrin merkezi noktalarına kolayca ulaşım imkanı sunmaktadır.

Zengin Sosyal Olanaklarla Donatılmış

Proje içerisinde açık ve kapalı yüzme havuzları, açık çocuk havuzları, güneşlenme alanları, fitness alanları, çok amaçlı stüdyolar, sauna, buhar odaları, masa tenisi ve yarı açık basketbol sahası gibi birçok sosyal olanak yer almaktadır.

Şu anda projede farklı tipte konut ve ticari alanların satışları devam etmektedir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle hayata geçirilen Ataşehir Modern projesinde ilk ev sahipleri konutlarına yerleşti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle hayata geçirilen Ataşehir Modern projesinde ilk ev sahipleri konutlarına yerleşti.