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ATLAS Projesi ile AB Uyumuna Önemli Katkı

ATLAS Projesi, Türkiye'nin ulaştırma mevzuatını müktesebata uyum açısından destekleyerek önemli katkılar sağlayacak.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:50
ATLAS Projesi ile AB Uyumuna Önemli Katkı

ATLAS Projesi'nin Önemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ATLAS Projesi’nin, Türkiye'nin ulaştırma mevzuatını tüm yönleriyle kapsayan ilk çalışma olduğunu belirtti. Uraloğlu, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye Raporu'nda da projenin büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin Kilit Rolü

Bakan Uraloğlu, uluslararası taşımacılığın geliştirilmesi için alternatif güzergahların hayata geçirilmesine dikkat çekti. Türkiye'nin, Asya ve Avrupa arasında stratejik bir köprü olduğunun altını çizen Uraloğlu, ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi için büyük yatırımlar yapıldığını vurguladı. “Türkiye, Avrupa için önemli bir ticari ortaktır.”

Türkiye'nin 2023'te Avrupa Birliği ile olan ticaret hacminin 210,3 milyar dolara ulaştığını belirten Uraloğlu, AB ülkelerine en fazla ihracat yapan altıncı ülke olduğunu kaydetti.

Projenin Hedefleri ve Geleceği

Bakan Uraloğlu, ATLAS Projesi'nin ulaşım alanındaki mevzuat uyumu konusunda önemli katkılar sunacağını vurgulayarak, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ilkelerine uygun bir mevzuat bilgi sistemi olan 'ELIT'in oluşturulduğunu belirtti. Bu sistem, tüm ulaştırma mevzuatına tek bir kaynaktan erişimi mümkün kılacak. “AB ile teknik işbirliğimizi en üst düzeyde sürdürüyoruz.”

Uraloğlu, Türkiye'nin, AB ile olan işbirliğini güçlendirmek için gereken adımları atmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay da ulaştırma altyapısının ülkeler arası ilişkiler açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

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