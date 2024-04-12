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ATM'den para çekeceklere büyük şok! Gitmeden önce mutlaka öğrenin

Cebimizde bozuk para olmayınca ATM'ye gidip para bozdurmayı düşünüyorsanız artık o devir geride kaldı. ATM'den para çekecekseniz dikkat!

Yayın Tarihi: 12.04.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 23:08
ATM'den para çekeceklere büyük şok! Gitmeden önce mutlaka öğrenin

Eskiden beri insanlar ceplerinde olan paraları bozdurmak için ya bakkallara ya da ATM'lere giderlerdi. ATM'lerden bozuk para alarak ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Fakat artık o devir geride kaldı. ATM'lerde artık 5,10 ve 20 TL'lik banknotlar yok. 

Para Çekecekler Dikkat! 

Nakit para taşımanın giderek son bulduğu bugünlerde ATM'lerden para çekerken istediğimiz meblağı yazarak çekme imkanı bizlere sunulmaktaydı. Fakat gelen son açıklama her şeyi yerle bir etti. Bir finansçının iddiasına göre bankamatiklerde artık 5 TL, 10 TL ve 20 TL para çekilemeyecektir. Bunun sebebi ise bankaların banknot yerleştirmemesi olarak tanımlandı. Peki sahiden öyle mi? Gelin haberin devamına beraber bakalım. 

Başarılı Finansçı Şenol Babuşcu tarafından bankamatik eleştirisi yapıldı. Özellikle para çekmeye gidecek kişilere uyarı niteliğinde olan bu durum dikkat çekmeyi başardı. Bir süre Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlenen Şenol Babuşcu tarafından yapılan açıklamada; 

"Bankalar ATM'lere artık 200,100 ve 50 TL'lik banknotlar yerleştiriyor. 20,10 ve 5 TL'lik banknot yerleştirmiyor." dedi. 

Bu durum banka camiasının dikkatini çekse de pek çok para çeken kişi de bunun farkında mıdır bilinmez. Özellikle ATM'den düşük meblağlarda para çekmek isteyen kişiler çekemeyince problem yaşayacaklarından ötürü şimdiden uyarı yapıldı. Siz de para çekmeye giderken bu uyarıyı dikkate alırsanız daha iyi olacaktır. 

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