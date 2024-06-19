ATM’lerde yeni düzenleme! Para çekme limiti yükseliyor, küçük banknotlar kalkıyor

ATM’LERDE YENİ DÜZENLEME: LİMİT YÜKSELECEK, 10 TL VE 20 TL’LİK BANKNOTLAR KALKACAK



ATM’lerde nakit verme sıkıntısı, özellikle bayram öncesi ve bayram süresince vatandaşları mağdur etmişti. Bu sıkıntıların önüne geçmek amacıyla yeni düzenlemeler devreye alınıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, günlük para çekme limiti artırılırken, ATM’lerde kullanılan banknotlar da değişecek.

GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ 20 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Arife gününden itibaren yaşanan nakit verme sorunları, bayramın ilk günü de devam edince yetkililer harekete geçti. Yeni düzenlemeye göre, ATM’lerde günlük 10 bin lira olan para çekme limiti 20 bin liraya yükseltilecek. Ayrıca, bazı bankalarda 7 bin 500 lira olan komisyonsuz para çekme limiti de 15 bin liraya çıkacak.

Mevcut durumda ATM’lerde 10 TL ve 20 TL’lik banknotların kullanılması, sık sık nakit sıkıntısına yol açıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte, bu küçük banknotların yerine 200 TL ve 100 TL’lik banknotlar kullanılacak. Bu değişiklikle ATM’lerin daha uzun süre hizmet verebilmesi ve nakit sıkıntısının önüne geçilmesi hedefleniyor.



BAYRAM ÖNCESİ YAŞANAN SIKINTILAR

Bayram öncesi birçok ilde ATM’lerde yaşanan nakit sıkıntısı, vatandaşların büyük tepkisine yol açmıştı. Para çekmek isteyenler, ATM’lerde sıkça arıza ya da yeterli para bulunmama gibi uyarılarla karşılaştı. Bu sorunların bayramın birinci gününde de devam etmesi, düzenleme ihtiyacını gündeme getirdi.

YENİ DÜZENLEME BAYRAM SONRASI HAYATA GEÇECEK

Show Haber’in bildirdiğine göre, yeni düzenlemenin Kurban Bayramı sonrası uygulanmaya başlanması bekleniyor. Bu değişikliklerin, bayram gibi yoğun dönemlerde vatandaşların mağduriyetini önlemesi ve bankacılık işlemlerinin daha sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Yeni düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte, ATM’lerde yaşanan nakit sıkıntılarının sona ermesi ve vatandaşların bankacılık hizmetlerinden daha verimli bir şekilde faydalanması bekleniyor. Bu adımlar, hem kullanıcı memnuniyetini artıracak hem de bankacılık sisteminin daha stabil çalışmasına katkı sağlayacak