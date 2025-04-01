ATO Başkanı Baran: Ankara Uçuşlarda 'HUB' Olmalı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın uçuşlarda 'HUB' olarak konumlandırılması gerektiğini açıkladı. Baran, modern havalimanı, kara yolu ve hızlı tren bağlantıları ile şehrin hem yurt içi hem de uluslararası uçuşlarda HUB olarak öne çıktığını belirtti.

Baran, yazılı açıklamasında Ankara'nın coğrafi, stratejik, ekonomik ve lojistik avantajlarına dikkat çekerek, "Esenboğa Havalimanı'nın Avrupa standartlarında hizmet verdiğini, yıllık 30 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu" ifade etti.

Başkentin sanayi, ticaret ve turizm alanındaki potansiyelini vurgulayan Baran, "Ankara'yı HUB olarak konumlandırmak, hem başkentimiz hem de ülkemiz ekonomisi açısından stratejik bir hamle olacaktır. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm hükümet üyelerimizden destek bekliyoruz." dedi.

Ankara'nın Ticaret ve Turizm Potansiyeli

Baran, Ankara'nın savunma sanayisi ve sağlık turizmi alanında da önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, "Kentimizde 20 bini yabancı olmak üzere 330 bin öğrenci öğrenim görüyor. Ayrıca 21 üniversite, 13 organize sanayi bölgesi, 10 sanayi sitesi ve 152 AR-GE merkezi bulunuyor." dedi.

Türkiye'nin ihracatında başkent Ankara'nın kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Baran, "2024 yılı ihracatının 15 milyar doları aşacağı öngörülmektedir. Ankara'nın HUB olarak konumlanması, ekonomiye ivme kazandırarak kalkınma sürecimize olumlu katkı sağlayacaktır." dedi.

Baran, pandemi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türk Hava Yolları'nın desteğiyle başkentten yurt dışına direkt uçuşlar için önemli adımlar atıldığını, pandeminin bu süreçte uçuş sayıları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Yönetim merkezi Ankara'nın, 'HUB' olarak konumlanmasının, ülkeye ve başkente güç katacağına dikkat çekti.