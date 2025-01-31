ATO Başkanı Baran'dan İşletmelere Destek Talebi

ATO Başkanı Baran, İş Dünyası İçin Önemli İkna Mesajları Verdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, iş dünyasının en büyük beklentilerinin finansmana erişimin kolaylaştırılması ve iş yapma maliyetlerinin düşürülmesi olduğunu ifade etti.

ATO, 27. Olağan Meclis Toplantısı'nı düzenleyerek önemli konuları gündeme taşıdı. Baran, toplantıda yaptığı açıklamada, enflasyonun kademeli düşüşü ile birlikte büyümenin sürdürülebilir hale gelmesi için üretim ve ihracatın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Finansman Erişimi ve Faiz İndirimleri

Türkiye'nin, üç büyük küresel kredi derecelendirme kuruluşu tarafından not artırımı alan tek ülke olduğunu vurgulayan Baran, bu durumun ekonomide atılan rasyonel adımların uluslararası piyasalarda güven yarattığını gösterdiğini söyledi. Enflasyondaki iyileşmenin kalıcı olması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine inandığını belirten Baran, merkez bankasının üst üste yaptığı faiz indirimlerinin finansmana erişimi kolaylaştıracağını vurgulayarak olumlu bulduklarını ifade etti.

İflas ve Konkordato Talepleri

Baran, iflas ve konkordato konularına ilişkin taleplerini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar ile görüşerek gündeme taşıdıklarını da belirtti.

Düzenli Ödeme Yapanların Desteklenmesi

Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerini düzenli yapan iş yerlerine uygulanan 5 puanlık indirimin imalat sektörü hariç diğer sektörlerde 4 puana düşürülmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, "Vergisini, devlete olan borcunu ödemeyenler sürekli çıkan aflar ve barışlarla ödüllendirilirken, düzenli ödeme yapanlara yönelik bu tavır haksızlıktır"devlete olan borcunu düzenli ödeyenlerin örnek alınacağı bir yapı kurulması gerektiğini vurguladı.