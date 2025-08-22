DOLAR
ATO Başkanı Baran'dan Okul Malzemelerine KDV Yüzde 1 Çağrısı

ATO Başkanı Gürsel Baran, Eylül ve ekim aylarını kapsayacak geçici KDV indirimiyle bazı okul malzemelerinde oranı yüzde 1'e çekmeyi önerdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:47
"Eylül ve ekim aylarını kapsayacak şekilde bazı ürün gruplarında KDV oranının geçici olarak yüzde 1'e indirilmesini öneriyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada okul döneminde bazı malzemelere geçici KDV indirimi uygulanması gerektiğini belirtti.

Baran, küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar ile iç piyasada artan enerji ve işçilik maliyetleri ve kurun etkisinin, başta hazır giyim ve ayakkabı olmak üzere birçok sektörün uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilediğini vurguladı.

Enflasyondaki düşüş trendinin umut verici olduğunu ancak işletmelerin hâlâ bazı sıkıntılar yaşadığını söyleyen Baran, ailelerin de çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlandığını hatırlattı.

Baran, "Eylül ve ekim aylarını kapsayacak şekilde, yani okulların açıldığı dönemde KDV tatilinin başlamasını, bazı ürün gruplarında KDV oranının geçici olarak yüzde 1'e indirilmesini öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Benzer uygulamaların 2008'deki küresel ekonomik kriz sırasında uygulandığına işaret eden Baran, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28'inci maddesinin Cumhurbaşkanı'na KDV oranlarını yüzde 1'e kadar indirme yetkisi verdiğini hatırlattı.

Baran, giyim, ayakkabı, okul ve kırtasiye malzemeleri ile öğrencilere yönelik bilgisayar ve yazılım gibi kalemlerde yapılacak geçici KDV indiriminin hem ailelere rahat nefes aldıracağını hem de işletmelerin elini güçlendireceğini; ayrıca indirimin enflasyondaki iniş ivmesine katkı sağlayacağını belirtti.

