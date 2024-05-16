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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40’lık zam: Bugünden itibaren geçerli

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zam sonrasında, bir zam haberi de Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinden geldi. Yapılan duyuruya göre, geçiş ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 11:20
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40’lık zam: Bugünden itibaren geçerli

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zam sonrasında, Avrasya Tüneli’ne zam geldiği açıklandı. Avrasya Tüneli, sosyal medya hesabı üzerinden zam haberini duyurdu. Duyuruda yer alan bilgilere geçiş ücretlerine yüzde 40 oranında zam uygulandı. Zamlı fiyatların bugün (16 Mayıs) itibari ile geçerli olduğu belirtildi.

Avrasya Tüneli geçişlerine yapılan zammın ardından, otomobiller için tek yön geçiş ücreti gündüz tarifesi 80 TL’den 112 TL’ye yükselmiş oldu. Minibüsler için ise bu rakam 120 TL’de 168 TL’ye, motosikletler için ise 31.20 TL’den 43.70 TL’ye çıkarıldı.

Duyuruda, saat 00.00’dan saat 05.00’a kadar olan gece geçişlerinde ise yüzde 50’lik bir indirim uygulanacağı da ifade edildi.

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