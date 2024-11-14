Avro Bölgesi Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Yüzde 0,4 Büyüdü

Avro Bölgesi, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 oranında büyüme kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği ve Avro Bölgesi'nin üçüncü çeyrek GSYH öncü verilerini açıkladı.

GSYH Verileri Nasıl Şekillendi?

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi. Avrupa Birliği genelinde ise GSYH, çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 1 yükselme kaydetti.

Ülkelere Göre GSYH Performansı

Yılın üçüncü çeyreğinde, Almanya'da GSYH yüzde 0,2 artarken, Fransa'da yüzde 0,4, İspanya'da yüzde 0,8 oranında yükseldi. Öte yandan, İtalya'da GSYH sabit kaldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da GSYH yüzde 0,2 düşüş yaşarken, Fransa'da yüzde 1,3, İtalya'da yüzde 0,4 ve İspanya'da yüzde 3,4 artış gözlemlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.