DOLAR
35,75 -0,01%
EURO
37,31 0,6%
ALTIN
3.169,13 -0,6%
BITCOIN
3.646.085,88 -0,31%

Avro Bölgesi'nde Bankalar Kredi Koşullarını Sıkılaştırıyor

ECB'nin raporuna göre, Avro Bölgesi'nde bankalar kredi koşullarını sıkılaştırmaya devam ediyor. Ekonomik belirsizliklere dikkat çekiliyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:45
Avro Bölgesi'nde Bankalar Kredi Koşullarını Sıkılaştırıyor

Avro Bölgesi'nde Bankalar Kredi Koşullarını Sıkılaştırıyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yayımladığı "Banka Kredi Anketi" raporuna göre, 2024’ün son çeyreğinde zayıf ekonomik görünüm nedeniyle Avro Bölgesi'ndeki bankalar kredi şartlarını sıkılaştırmaya devam ediyor.

ECB, raporunda 155 bankanın katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına yer vererek, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde bankaların kredi koşullarını daha da katılaştırdığını bildirdi.

Ekonomik Belirsizlik ve Kredi Talepleri

Raporda, "Bu, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en belirgin net sıkılaştırmadır. Ekonomik görünümle ilgili algılanan riskler arttı ve bankaların risk toleransı azaldı" ifadeleri dikkat çekiyor. Özellikle Almanya ve Fransa'daki bankaların sıkılaşma eğilimleri, İtalya için ise kredi standartlarının biraz gevşediği kaydedildi.

Geçen yıl son çeyreğinde bankaların konut kredi koşullarında bir değişim olmadığı belirtilirken, bu yılın ilk çeyreğinde konut kredilerine olan talebin artması bekleniyor.

Üretim Sektöründe Kredi Talebi Zayıf

ECB’nin raporuna göre, şirketlerin kredi talebi 2024'ün son çeyreğinde yine zayıf kalacak, bu da özellikle sanayi gibi yatırım yoğun sektörlerde devam eden ekonomik durumu gösteriyor. Mevcut çeyrekte kredi talebinde büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Trump Etkisi ve Ekonomik Gelişmeler

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, bankaların kredi vermekte daha dikkatli hale geldiğini belirterek, "Bu durum, algılanan risk ve ekonomik görünümü belirsizleştiren Trump etkisinden kaynaklanıyor olabilir" dedi.

ING Bank Avro Bölgesi kıdemli ekonomistlerinden Bert Colijn, kredi talebindeki hafif toparlanmanın daha güçlü bir yatırım büyümesine yol açmayacağını ifade ederek, mevcut koşulların cazip olmadığını vurguladı.

ECB'nin Para Politikası Toplantısı

30 Ocak’ta gerçekleşecek ECB’nin para politikası kurulu toplantısı yatırımcıların merakla beklediği bir gelişme. ECB, 12 Aralık'ta enflasyonu düşürmek adına faiz oranlarını 25 baz puan indirmişti. Piyasalar, 30 Ocak'taki toplantıda bir indirim daha bekliyor.

Son dönemlerde ECB yetkilileri, azalan enflasyon riskleri ve zayıf ekonomik veriler göz önünde bulundurularak daha fazla faiz indirimi sinyali vermektedir.

Kasım ayında yüzde 2,2 olan yıllık enflasyonun Aralık'ta yüzde 2,4 seviyesine çıktığı gözlemlendi. ECB, yılın ilk yarısında enflasyon hedefinin olan yüzde 2'ye inmesini öngörüyor.

ECB'nin yılda dört kez gerçekleştirilen "Banka Kredi Anketi", Avro Bölgesi'ndeki banka kredi koşulları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. 10 Aralık-7 Ocak tarihlerini kapsayan son anket, 155 bankanın katılımıyla yapılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı
2
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıkladı
3
New York Borsası Yükselişle Başladı!
4
31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Antalya'da Kapılarını Açtı
5
Boeing 2024'te 11,8 Milyar Dolar Zarar Açıkladı
6
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi
7
AB'de Ticari Araç Satışları: Van ve Otobüs Artarken Kamyonda Düşüş Yaşandı

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!