Avro Bölgesi'nde Bankalar Kredi Koşullarını Sıkılaştırıyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yayımladığı "Banka Kredi Anketi" raporuna göre, 2024’ün son çeyreğinde zayıf ekonomik görünüm nedeniyle Avro Bölgesi'ndeki bankalar kredi şartlarını sıkılaştırmaya devam ediyor.

ECB, raporunda 155 bankanın katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına yer vererek, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde bankaların kredi koşullarını daha da katılaştırdığını bildirdi.

Ekonomik Belirsizlik ve Kredi Talepleri

Raporda, "Bu, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en belirgin net sıkılaştırmadır. Ekonomik görünümle ilgili algılanan riskler arttı ve bankaların risk toleransı azaldı" ifadeleri dikkat çekiyor. Özellikle Almanya ve Fransa'daki bankaların sıkılaşma eğilimleri, İtalya için ise kredi standartlarının biraz gevşediği kaydedildi.

Geçen yıl son çeyreğinde bankaların konut kredi koşullarında bir değişim olmadığı belirtilirken, bu yılın ilk çeyreğinde konut kredilerine olan talebin artması bekleniyor.

Üretim Sektöründe Kredi Talebi Zayıf

ECB’nin raporuna göre, şirketlerin kredi talebi 2024'ün son çeyreğinde yine zayıf kalacak, bu da özellikle sanayi gibi yatırım yoğun sektörlerde devam eden ekonomik durumu gösteriyor. Mevcut çeyrekte kredi talebinde büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Trump Etkisi ve Ekonomik Gelişmeler

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, bankaların kredi vermekte daha dikkatli hale geldiğini belirterek, "Bu durum, algılanan risk ve ekonomik görünümü belirsizleştiren Trump etkisinden kaynaklanıyor olabilir" dedi.

ING Bank Avro Bölgesi kıdemli ekonomistlerinden Bert Colijn, kredi talebindeki hafif toparlanmanın daha güçlü bir yatırım büyümesine yol açmayacağını ifade ederek, mevcut koşulların cazip olmadığını vurguladı.

ECB'nin Para Politikası Toplantısı

30 Ocak’ta gerçekleşecek ECB’nin para politikası kurulu toplantısı yatırımcıların merakla beklediği bir gelişme. ECB, 12 Aralık'ta enflasyonu düşürmek adına faiz oranlarını 25 baz puan indirmişti. Piyasalar, 30 Ocak'taki toplantıda bir indirim daha bekliyor.

Son dönemlerde ECB yetkilileri, azalan enflasyon riskleri ve zayıf ekonomik veriler göz önünde bulundurularak daha fazla faiz indirimi sinyali vermektedir.

Kasım ayında yüzde 2,2 olan yıllık enflasyonun Aralık'ta yüzde 2,4 seviyesine çıktığı gözlemlendi. ECB, yılın ilk yarısında enflasyon hedefinin olan yüzde 2'ye inmesini öngörüyor.

ECB'nin yılda dört kez gerçekleştirilen "Banka Kredi Anketi", Avro Bölgesi'ndeki banka kredi koşulları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. 10 Aralık-7 Ocak tarihlerini kapsayan son anket, 155 bankanın katılımıyla yapılmıştır.