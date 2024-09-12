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Avro Bölgesi'nde Ekonomik Zorluklar ECB'den Faiz İndirimi İle Yanıt Buldu

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'ndeki ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için faizleri indirerek hükümetlere uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:58
Avro Bölgesi'nde Ekonomik Zorluklar ECB'den Faiz İndirimi İle Yanıt Buldu

ECB Başkanı Lagarde'dan Ekonomik Büyüme Uyarısı

Avro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin bazı zorluklarla karşı karşıya olduğu Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde tarafından ifade edildi. Lagarde, "Hükümetler şimdi mali ve yapısal politikalara yönelik orta vadeli planları doğrultusunda güçlü bir başlangıç yapmalıdır," dedi.

Faiz İndirimine Gidildi

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin yaptığı toplantının ardından yaptığı basın toplantısında, kısıtlayıcı para politikasının etkisinin giderek azaldığını ve bunun tüketim ile yatırımları desteklemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, 25 baz puan gibi önemli bir faiz indirimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ekonomik Toparlanma ve Riskler

Son anketlerin, Avro Bölgesi'ndeki ekonomik toparlanmanın "ters rüzgarlarla" karşılaştığını gösterdiğini belirten Lagarde, para politikasının gevşetilmesinin ekonomiye destek vereceğini ifade etti. İkinci çeyrekte yaşanan ekonomik büyüme yavaşlamasına dikkat çeken Lagarde, para politikasındaki ayarlamalar ile tüketimin yeniden güçlenmesini beklediklerini kaydetti.

Faiz İndirmeye İlişkin Oy Birliği

Mevduat faiz oranının düşürülmesinin oy birliği ile alındığını belirten Lagarde, mevcut fiyat baskıları ve enflasyon görünümünün doğru analiz edilmesinin önemine değindi. ECB'nin eylül ayı enflasyon tahminlerinin, haziran ayı ile neredeyse aynı olduğunu vurguladı.

Hükümetlerin Rolleri

Lagarde, hükümetlerin kamu bütçesi açıklarını azaltma ve borç yönetim planlarını uygulaması gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği harcama kurallarının tam ve şeffaf bir şekilde uygulanmasının önemine dikkat çeken Lagarde, bunun hükümetlerin borç oranlarını düşürmelerine yardımcı olacağını vurguladı.

Gelecek Toplantılar

Christine Lagarde, para politikasının sıkılaştırılmasının hala etkili olduğunu belirterek, "Şimdi mesele bu etkiyi kademeli olarak zayıflatmaktır" dedi. ECB'nin bir sonraki para politikası toplantısının 18 Ekim’de Slovenya'da yapılacağı duyuruldu.

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